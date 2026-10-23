РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12968 посетителей онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ Шпионство Рф в ЕС
796 2

Австрия объявила персонами нон грата трех дипломатов РФ и представителя в ОБСЕ

Австрия выслала четырех российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата из-за подозрений в шпионской деятельности. Им предстоит покинуть страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Heuteсо ссылкой на австрийский МИД.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации австрийских служб безопасности, трое дипломатов работали в посольстве России в Вене и занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.

Четвертый дипломат входил в состав российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Все четверо были объявлены персонами нон грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Они обязаны покинуть территорию Австрии.

Что этому предшествовало?

В Великобритании 24-летнего военного моряка Королевского флота Тедди Янга обвинили в том, что он пытался передать России конфиденциальную информацию об обороне и разведке страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии задержали украинца, который мог шпионить для РФ за военными объектами НАТО

Автор: 

Австрия (911) нон грата (408) ОБСЕ (4903) дипломаты (669)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 