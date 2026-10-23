Австрия объявила персонами нон грата трех дипломатов РФ и представителя в ОБСЕ
Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата из-за подозрений в шпионской деятельности. Им предстоит покинуть страну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Heuteсо ссылкой на австрийский МИД.
По информации австрийских служб безопасности, трое дипломатов работали в посольстве России в Вене и занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.
Четвертый дипломат входил в состав российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Все четверо были объявлены персонами нон грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Они обязаны покинуть территорию Австрии.
Что этому предшествовало?
В Великобритании 24-летнего военного моряка Королевского флота Тедди Янга обвинили в том, что он пытался передать России конфиденциальную информацию об обороне и разведке страны.
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