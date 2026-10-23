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Австрія оголосила персонами нон грата трьох дипломатів РФ і представника в ОБСЄ

Австрія вислала чотирьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві

Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон грата через підозру у шпигунській діяльності. Вони мають залишити країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Heute з посиланням на  австрійське МЗС.

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За інформацією австрійських служб безпеки, троє дипломатів працювали в посольстві Росії у Відні та займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом.

Четвертий дипломат входив до складу російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Усіх чотирьох оголосили персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Вони зобов’язані залишити територію Австрії.

Що передувало?

У Великій Британії 24-річного військового моряка Королівського флоту Тедді Янга звинуватили в тому, що він намагався передати Росії конфіденційну інформацію про оборону та розвідку країни.

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