Трегубов о пехоте РФ: Не профессиональные военные, но с боевым опытом
Современный российский пехотинец обладает определенным уровнем подготовки и боевым опытом, однако не является профессиональным военным. В большинстве случаев это мобилизованный боец с гражданским прошлым, которого перед отправкой на фронт обучали в течение одного или нескольких месяцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, портрет российского военного существенно изменился по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Тогда среди оккупантов было много недостаточно подготовленных бойцов.
"Сейчас общий портрет российского бойца — это человек, который был мобилизован либо полусознательно, либо сознательно. То есть шел [воевать] за деньги на ипотеку. Это человек, который в принципе догадывался, что его ждет. Человек, которого готовили хотя бы один или несколько месяцев. Это человек с определенным, пусть и средним, но опытом", — отметил Трегубов.
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На этом фоне в Кремле обсуждали возможность новой масштабной волны открытого призыва после выборов в сентябре 2026 года.
В то же время, по словам Трегубова, нынешних российских пехотинцев уже нельзя считать совершенно неподготовленными, как это было в начале вторжения.
"С другой стороны, не можем сказать, что там какие-то супер-пупер "рексы" из какого-то спецназа ГРУ, потому что такие "рексы" быстро заканчиваются", — сказал пресс-секретарь.
Он подытожил, что типичный российский пехотинец — это преимущественно человек с гражданским прошлым, который ранее проходил срочную службу, через несколько лет был мобилизован, прошел примерно месяц подготовки, а затем отправился на фронт.
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