Трегубов про піхоту РФ: Не професійні військові, але з бойовим досвідом

Сучасний російський піхотинець має певний рівень підготовки та бойовий досвід, однак не є професійним військовим. Здебільшого це мобілізований боєць із цивільним минулим, якого перед відправленням на фронт навчали протягом одного або кількох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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За його словами, портрет російського військового суттєво змінився порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Тоді серед окупантів було багато недостатньо підготовлених бійців.

"Зараз загальний портрет російського бійця - це людина, яка була мобілізована або напівусвідомлено, або усвідомлено. Тобто йшла [воювати] за гроші на іпотеку. Це людина, яка в принципі здогадувалась, що на неї чекає. Людина, яку готували бодай один або декілька місяців. Це людина з певним середнім, але досвідом", - зазначив Трегубов.

Російській армії складніше поповнювати втрати

Росія стикається з труднощами під час набору військових для продовження війни проти України. Попри рекордні виплати за підписання контракту, кількість охочих воювати зменшується.

На цьому тлі в Кремлі обговорювали можливість нової масштабної хвилі відкритого призову після виборів у вересні 2026 року.

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Водночас за словами Трегубова, нинішніх російських піхотинців уже не можна вважати цілком непідготовленими, як це було на початку вторгнення.

"З іншого боку, не можемо сказати, що там якісь супер-пупер "рекси" з якогось спецназу ГРУ, бо такі "рекси" швидко закінчуються", - сказав речник.

Він підсумував, що типовий російський піхотинець - це переважно людина з цивільним минулим, яка раніше проходила строкову службу, через кілька років була мобілізована, пройшла приблизно місяць підготовки, а потім вирушила на фронт.

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