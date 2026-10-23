7 украинцев удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию, - Лубинец. ВИДЕО+ФОТО
Еще семерых гражданских лиц удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
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Так, с российской стороной удалось достичь договоренностей о взаимном возвращении гражданских лиц.
"Семь украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию, также семеро отправились в РФ в рамках работы по воссоединению семей при поддержке МККК", - говорится в сообщении.
Кого вернули?
"Среди тех, кто наконец-то дома, — 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт и страдающая другими заболеваниями. Учитывая состояние здоровья обеих женщин, при организации их возвращения были обеспечены необходимые условия транспортировки", - рассказал Лубинец.
Также удалось организовать возвращение молодой женщины и ее ребенка.
"Когда началось полномасштабное вторжение, женщина временно находилась в Мариуполе. В результате боевых действий и последующей оккупации города она не смогла вернуться к семье.
Существенным препятствием для возвращения на подконтрольную Украине территорию стало оформление документов на ребенка. Сейчас они уже дома. Хотя и нуждаются в психологической поддержке, но счастливы быть на родной земле", - добавил омбудсмен.
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