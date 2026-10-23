7 українців вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, - Лубінець. ВІДЕО+ФОТО

Ще сімох цивільних вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, із російською стороною вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних.

"Сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, також сім поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ", - йдеться в повідомленні.

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Кого повернули?

"Серед тих, хто нарешті вдома, — 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання. З огляду на стан здоров’я обох жінок під час організації їхнього повернення забезпечили необхідні умови транспортування", - розповів Лубінець.

Також вдалося організувати повернення молодої жінки та її дитини.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення жінка тимчасово перебувала в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста, вона не змогла повернутися до родини.

Суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини. Наразі вони вже вдома. Хоч і потребують психологічної підтримки, але щасливі бути на рідній землі", - додав омбудсмен.

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