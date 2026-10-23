7 українців вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, - Лубінець. ВІДЕО+ФОТО
Ще сімох цивільних вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, із російською стороною вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних.
"Сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, також сім поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ", - йдеться в повідомленні.
Кого повернули?
"Серед тих, хто нарешті вдома, — 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання. З огляду на стан здоров’я обох жінок під час організації їхнього повернення забезпечили необхідні умови транспортування", - розповів Лубінець.
Також вдалося організувати повернення молодої жінки та її дитини.
"Коли почалося повномасштабне вторгнення жінка тимчасово перебувала в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста, вона не змогла повернутися до родини.
Суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини. Наразі вони вже вдома. Хоч і потребують психологічної підтримки, але щасливі бути на рідній землі", - додав омбудсмен.
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