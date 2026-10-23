Беларусь продолжает помогать России ретрансляторами во время атак на Украину, - ГПСУ

Беларусь продолжает поддерживать Россию, предоставляя территорию для работы ретрансляторов, помогающих вражеским беспилотникам.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

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"В основном сейчас Беларусь продолжает оказывать поддержку России с помощью тех же ретрансляторов, когда воздушные средства, которые запускает Россия по территории Украины, получают питание именно с территории Беларуси.

Вероятно, Лукашенко понимает последствия, если он вступит своими подразделениями в войну против нашей страны, что его подразделения будут нести потери, и поэтому он пытается избежать таких шагов. Зато готов помогать другими способами России убивать украинцев", - сказал Демченко.

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Угроза со стороны Беларуси

В то же время он отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется.

"Но сказать, что у нас есть какая-то предварительная информация или, собственно, что мы фиксируем подготовку к таким действиям непосредственно у нашей границы, этого, к счастью, нет.

То есть враг - Россия - не перебрасывает дополнительные силы на территорию Беларуси, если говорить там о пехотных группах или, собственно, подразделениях. А сама Беларусь не подтягивает дополнительные свои силы непосредственно к нашей границе", - пояснил пресс-секретарь.

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