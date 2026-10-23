Білорусь продовжує допомагати Росії ретрансляторами під час атак по Україні, - ДПСУ

Білорусь продовжує підтримувати Росію, надаючи територію для роботи ретрансляторів, що допомагають ворожим безпілотникам.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У більшості зараз Білорусь продовжує надавати підтримку Росії тими самими ретрансляторами, коли повітряні засоби, які запускає Росія по території України, підживлюються саме з території Білорусі.

Певно, Лукашенко розуміє наслідки, якщо він вступить своїми підрозділами у війну проти нашої країни, що його підрозділи будуть зазнавати втрат, і тому він намагається уникнути таких кроків. Натомість готовий допомагати у інші способи Росії вбивати українців", - сказав Демченко.

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Загроза з боку Білорусі

Водночас він зазначив, що загроза з Білорусі залишається.

"Але сказати, щоб ми мали якусь попередню інформацію або, власне, фіксували підготовку до таких дій безпосередньо поряд нашого кордону, цього, на щастя, немає.

Тобто ворог - Росія - не перекидає додаткові сили на територію Білорусі, якщо говорити там про піхотні групи або, власне, підрозділи. А сама Білорусь не підтягує додаткових своїх сил безпосередньо до нашого кордону", - пояснив речник.

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