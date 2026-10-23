Застрелил военного, который пытался незаконно пересечь границу с Молдовой: из Германии экстрадировали пограничника. ФОТО
Германия экстрадировала в Украину пограничника, подозреваемого в убийстве военнослужащего во время попытки последнего незаконно пересечь границу с Молдовой. После убийства мужчина сбежал за границу.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что 14 июля 2024 года в Одесской области пограничники остановили такси, в котором четверо военнослужащих, покинувших учебную часть, направлялись к границе с Молдовой. Они планировали незаконно пересечь ее пешком.
Автомобиль остановили примерно в 15 км от границы. Двое пассажиров попытались сбежать. Одного из них задержали, а за вторым продолжили преследование. Задержанный остался под присмотром пограничника, которому коллега передал свой табельный пистолет.
По версии следствия, военнослужащий выстрелил в задержанного, хотя тот не представлял угрозы жизни или здоровью других людей. От ранений мужчина скончался на месте.
Через несколько дней пограничник незаконно пересек украинскую границу и уехал в Германию.
Что грозит
Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона военнослужащему заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины).
После объявления в международный розыск 19 октября 2026 года его передали украинской стороне на границе с Польшей.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Санкции по данным статьям предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нагадаю співгромадянам: в колективізації, створенні голодомору, зґвалтуванні німкень у 45му році, розстрілах політв'язнів, боротьбі з УПА, тощо, наші земляки теж брали активну участь. Тож борони нас боже від ідеалізації саміх себе за національною ознакою. Серед нас теж наводочі вистачає, потрібно про це постійно пам'ятати.