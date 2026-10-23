Застрелил военного, который пытался незаконно пересечь границу с Молдовой: из Германии экстрадировали пограничника. ФОТО

Германия экстрадировала в Украину пограничника, подозреваемого в убийстве военнослужащего во время попытки последнего незаконно пересечь границу с Молдовой. После убийства мужчина сбежал за границу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что 14 июля 2024 года в Одесской области пограничники остановили такси, в котором четверо военнослужащих, покинувших учебную часть, направлялись к границе с Молдовой. Они планировали незаконно пересечь ее пешком.

Автомобиль остановили примерно в 15 км от границы. Двое пассажиров попытались сбежать. Одного из них задержали, а за вторым продолжили преследование. Задержанный остался под присмотром пограничника, которому коллега передал свой табельный пистолет.

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По версии следствия, военнослужащий выстрелил в задержанного, хотя тот не представлял угрозы жизни или здоровью других людей. От ранений мужчина скончался на месте.

Через несколько дней пограничник незаконно пересек украинскую границу и уехал в Германию.

Что грозит

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона военнослужащему заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

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После объявления в международный розыск 19 октября 2026 года его передали украинской стороне на границе с Польшей.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкции по данным статьям предусматривают до 15 лет лишения свободы.