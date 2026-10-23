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Новини Екстрадиція підозрюваних
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Застрелив військового, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою: з Німеччини екстрадували прикордонника. ФОТО

Німеччина екстрадувала до України прикордонника, якого підозрюють в убивстві військовослужбовця під час спроби останнього незаконного перетину кордону з Молдовою. Після вбивства чоловік утік за кордон.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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з Німеччини екстрадували прикордонника

Що відомо

Встановлено, що 14 липня 2024 року на Одещині прикордонники зупинили таксі, в якому четверо військовослужбовців, які залишили навчальну частину, прямували до кордону з Молдовою. Вони планували незаконно перетнути його пішки.

Автомобіль зупинили приблизно за 15 км від кордону. Двоє пасажирів спробували втекти. Одного з них затримали, а за другим продовжили переслідування. Затриманий залишився під наглядом прикордонника, якому колега передав свій табельний пістолет.

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За версією слідства, військовослужбовець вистрілив у затриманого, хоча той не становив загрози життю чи здоров’ю інших людей. Від поранень чоловік загинув на місці.

з Німеччини екстрадували прикордонника

Через кілька днів прикордонник незаконно перетнув український кордон і виїхав до Німеччини.

Що загрожує

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону військовослужбовцю заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).

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Після оголошення в міжнародний розшук 19 жовтня 2026 року його передали українській стороні на кордоні з Польщею.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Автор: 

Німеччина (6660) прикордонники (1354) екстрадиція (442) Офіс Генпрокурора (3887)
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Топ коментарі
+14
підар нкведешний порушення кордону- адміністративна відповідальність, здохни мразота фсбешна
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23.10.2026 15:04 Відповісти
+11
Кат.Такі особи забирали хліб в 30-х і служили москалі і були комуняками.
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23.10.2026 15:04 Відповісти
+9
Справжній сталінській сокіл...

Нагадаю співгромадянам: в колективізації, створенні голодомору, зґвалтуванні німкень у 45му році, розстрілах політв'язнів, боротьбі з УПА, тощо, наші земляки теж брали активну участь. Тож борони нас боже від ідеалізації саміх себе за національною ознакою. Серед нас теж наводочі вистачає, потрібно про це постійно пам'ятати.
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23.10.2026 15:16 Відповісти

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