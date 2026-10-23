Застрелив військового, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою: з Німеччини екстрадували прикордонника. ФОТО

Німеччина екстрадувала до України прикордонника, якого підозрюють в убивстві військовослужбовця під час спроби останнього незаконного перетину кордону з Молдовою. Після вбивства чоловік утік за кордон.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Встановлено, що 14 липня 2024 року на Одещині прикордонники зупинили таксі, в якому четверо військовослужбовців, які залишили навчальну частину, прямували до кордону з Молдовою. Вони планували незаконно перетнути його пішки.

Автомобіль зупинили приблизно за 15 км від кордону. Двоє пасажирів спробували втекти. Одного з них затримали, а за другим продовжили переслідування. Затриманий залишився під наглядом прикордонника, якому колега передав свій табельний пістолет.

Також читайте: Двічі затримували в ЄС: ексмера Рахова, який переховувався від правосуддя, екстрадували в Україну (доповнено)

За версією слідства, військовослужбовець вистрілив у затриманого, хоча той не становив загрози життю чи здоров’ю інших людей. Від поранень чоловік загинув на місці.

Через кілька днів прикордонник незаконно перетнув український кордон і виїхав до Німеччини.

Що загрожує

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону військовослужбовцю заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).

Також читайте: Підозрюваного з "Батальйону Монако" екстрадували до України у справі про вимагання $1 млн, - прокуратура

Після оголошення в міжнародний розшук 19 жовтня 2026 року його передали українській стороні на кордоні з Польщею.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.