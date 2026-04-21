Підозрюваного з "Батальйону Монако" екстрадували до України у справі про вимагання $1 млн, - прокуратура
Правоохоронними органами Румунії, за запитом Печерської окружної прокуратури міста Києва, видано підозрюваного у вимаганні у потерпілого грошей із погрозою насильства щодо нього та членів його родини (ч. 4 ст. 189 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Деталі справи
За даними досудового розслідування підозрюваний, разом із двома спільниками, вимагав у іноземного громадянина неіснуючий борг у розмірі 1 млн $, або його еквівалент у розмірі 15 Bitcoin.
Одного зі спільників затримали у січні 2022 року під час передачі йому частини грошей, інших двох оголосили у розшук.
Перебував у розшуку з жовтня 2022 року
- У міжнародному розшуку цей чоловік перебував з жовтня 2022 року.
- Ухвалою Печерського районного суду міста Києва тоді ж йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Надалі, у листопаді 2025 у Румунії підозрюваного затримали, а правоохоронним органам України його передали у квітні цього року.
Зазначимо, підозрюваний фігурував у сюжеті журналіста Михайла Ткача під назвою "Батальйон Монако", як один з українців, які в період повномасштабного вторгнення рф на територію України, розважаються в Куршавелі.
Це, мабуть, для цього і шуфрича витурили з камери СБУ?! Місце йолопу готують, проводять дезинфекцію приміщення…, за методикою малюські з Мінюсту !!!