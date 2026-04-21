Новини
Підозрюваного з "Батальйону Монако" екстрадували до України у справі про вимагання $1 млн, - прокуратура

Правоохоронними органами Румунії, за запитом Печерської окружної прокуратури міста Києва, видано підозрюваного у вимаганні у потерпілого грошей із погрозою насильства щодо нього та членів його родини (ч. 4 ст. 189 КК України).

Деталі справи

За даними досудового розслідування підозрюваний, разом із двома спільниками, вимагав у іноземного громадянина неіснуючий борг у розмірі 1 млн $, або його еквівалент у розмірі 15 Bitcoin.

Одного зі спільників затримали у січні 2022 року під час передачі йому частини грошей, інших двох оголосили у розшук.

Перебував у розшуку з жовтня 2022 року

  • У міжнародному розшуку цей чоловік перебував з жовтня 2022 року.
  • Ухвалою Печерського районного суду міста Києва тоді ж йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
  • Надалі, у листопаді 2025 у Румунії підозрюваного затримали, а правоохоронним органам України його передали у квітні цього року.

Зазначимо, підозрюваний фігурував у сюжеті журналіста Михайла Ткача під назвою "Батальйон Монако", як один з українців, які в період повномасштабного вторгнення рф на територію України, розважаються в Куршавелі.

Хоть би не вчинив прикрого самогубства???
Це, мабуть, для цього і шуфрича витурили з камери СБУ?! Місце йолопу готують, проводять дезинфекцію приміщення…, за методикою малюські з Мінюсту !!!
21.04.2026 12:00 Відповісти
Чергова постанова "правоохоронців". Фамілія у фігуранта є? Отож... Віртуальні можливі дії, коли знайдуть підходячий обєкт.
21.04.2026 12:12 Відповісти
Батальон Монако мужньо тримає грошовий тил у Європі! Храбро знищуючи креветки і елітне вино в ресторанах, а так би знищували русаки!
21.04.2026 12:19 Відповісти
Ім'я, сестра.....
21.04.2026 14:23 Відповісти
Вова, міндіч і компанія!!!
21.04.2026 18:43 Відповісти
 
 