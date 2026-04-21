РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18431 посетитель онлайн
Новости Вымогательство денег Экстрадиция подозреваемых
2 331 3

Подозреваемого из "Батальона Монако" экстрадировали в Украину по делу о вымогательстве $1 млн, - прокуратура

Из Румынии экстрадировали подозреваемого в вымогательстве $1 млн или 15 биткойнов

Правоохранительными органами Румынии по запросу Печерской окружной прокуратуры города Киева был выдан подозреваемый в вымогательстве у потерпевшего денег с угрозой насилия в отношении него и членов его семьи (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали дела

По данным досудебного расследования, подозреваемый вместе с двумя сообщниками вымогал у иностранного гражданина несуществующий долг в размере 1 млн долларов или его эквивалент в размере 15 биткойнов.

Одного из сообщников задержали в январе 2022 года во время передачи ему части денег, других двоих объявили в розыск.

Находился в розыске с октября 2022 года

  • В международном розыске этот человек находился с октября 2022 года.
  • Постановлением Печерского районного суда города Киева тогда же ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
  • Впоследствии, в ноябре 2025 года в Румынии подозреваемого задержали, а правоохранительным органам Украины его передали в апреле этого года.

Отметим, подозреваемый фигурировал в сюжете журналиста Михаила Ткача под названием "Батальон Монако" как один из украинцев, которые в период полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины развлекались в Куршавеле.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть би не вчинив прикрого самогубства???
Це, мабуть, для цього і шуфрича витурили з камери СБУ?! Місце йолопу готують, проводять дезинфекцію приміщення…, за методикою малюські з Мінюсту !!!
показать весь комментарий
21.04.2026 12:00 Ответить
Чергова постанова "правоохоронців". Фамілія у фігуранта є? Отож... Віртуальні можливі дії, коли знайдуть підходячий обєкт.
показать весь комментарий
21.04.2026 12:12 Ответить
Батальон Монако мужньо тримає грошовий тил у Європі! Храбро знищуючи креветки і елітне вино в ресторанах, а так би знищували русаки!
показать весь комментарий
21.04.2026 12:19 Ответить
 
 