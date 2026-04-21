Подозреваемого из "Батальона Монако" экстрадировали в Украину по делу о вымогательстве $1 млн, - прокуратура

Правоохранительными органами Румынии по запросу Печерской окружной прокуратуры города Киева был выдан подозреваемый в вымогательстве у потерпевшего денег с угрозой насилия в отношении него и членов его семьи (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали дела

По данным досудебного расследования, подозреваемый вместе с двумя сообщниками вымогал у иностранного гражданина несуществующий долг в размере 1 млн долларов или его эквивалент в размере 15 биткойнов.

Одного из сообщников задержали в январе 2022 года во время передачи ему части денег, других двоих объявили в розыск.

Находился в розыске с октября 2022 года

В международном розыске этот человек находился с октября 2022 года.

Постановлением Печерского районного суда города Киева тогда же ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Впоследствии, в ноябре 2025 года в Румынии подозреваемого задержали, а правоохранительным органам Украины его передали в апреле этого года.

Отметим, подозреваемый фигурировал в сюжете журналиста Михаила Ткача под названием "Батальон Монако" как один из украинцев, которые в период полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины развлекались в Куршавеле.