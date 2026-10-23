Германия договаривается с Украиной о совместном производстве и закупке крылатых ракет "Барс"

Германия планирует закупить тысячи ракет дальнего действия у нескольких производителей из-за задержек с поставками американских "Томагавков" и одновременно обсуждает с Украиной совместное производство и закупку крылатой ракеты "Барс".

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зачем Берлину тысячи ракет

По данным Bloomberg, Германия спешит пополнить арсенал для сдерживания России и хочет приобрести тысячи высокоточных ракет большой дальности. Такое количество относительно недорогих ракет, по замыслу, должно перенасытить противовоздушную оборону противника и гарантировать, что удары достигнут целей.

В настоящее время немецкая армия располагает лишь крылатой ракетой воздушного базирования Taurus с дальностью около 500 км, которую производят MBDA и Saab AB. План покупки у Raytheon американских "Томагавков" и наземной пусковой системы Typhon, по данным издания, сталкивается с задержками до пяти лет, поэтому Германия оказалась в конце очереди.

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Кто может стать поставщиком

Чиновники немецкого Минобороны ведут переговоры с американским стартапом Covenant о контракте на сумму свыше 1 млрд евро на тысячи наземных крылатых ракет Anthem с большой боевой частью. Среди других возможных поставщиков - нидерландская Destinus SA с ракетами Ruta и немецко-британский стартап Hypersonica, разрабатывающий сверхскоростную ракету HS1.

В этом году Covenant открыла завод в Лейпциге в Саксонии, первые ракеты там ожидаются в начале 2027 года. Компания планирует выпустить 1000 ракет до конца следующего года, а к 2028 году выйти на полную мощность в 5000 ракет в год. По данным источников Bloomberg, дальность полета Anthem превышает 2000 км, хотя сама компания характеристики не раскрывает.

"Барс" вместе с Украиной

Отдельно Германия обсуждает с Украиной совместное производство и закупку крылатой ракеты "Барс". Производитель ракеты, по данным Bloomberg, не раскрыт.

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