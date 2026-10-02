Минобороны допустило к эксплуатации 1678 новых образцов оружия и техники: доля украинских достигла 91,2%

С начала 2026 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 1678 новых образцов вооружения и военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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"С начала 2026 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины 1 678 новых образцов вооружения и военной техники (ОВТ)", — говорится в сообщении.

Из них 1 530 единиц, или 91,2%, произведены на украинских предприятиях.

Новые образцы вооружения — это потенциально дополнительные возможности военных для выполнения боевых задач: поражения противника, разведки, защиты личного состава, логистики и т. д.

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Динамика кодификации

Темпы кодификации отечественных образцов ОВТ существенно выросли после начала полномасштабного вторжения. Для сравнения: в 2022 году к эксплуатации было допущено 60 украинских образцов, а в 2026 году — уже 1 530, то есть в 25,5 раза больше.

Количество кодифицированных образцов ОВТ по годам:

2022 год — 110 образцов в целом, из них 60 (54,5%) — украинского производства;

2023 год — 480 всего, из них 295 (61,5 %) — украинского производства;

2024 год — 1 409 всего, из них 1 051 (74,6 %) — украинского производства;

2025 год — 2 050 всего, из них 1 427 (69,6 %) — украинского производства;

2026 год, по состоянию на 25 сентября – 1 678 всего, из них 1 530 (91,2 %) – украинского производства.

Стоит отметить значительный рост и доли отечественных образцов ОВТ для нужд войск. С начала полномасштабного вторжения этот показатель увеличился на 67,3%.

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Важно, что в условиях войны производители ОВТ работают над адаптацией своей продукции к изменениям на поле боя и могут получать отзывы от военных. Это необходимо для того, чтобы быстрее внедрять в армию решения, соответствующие актуальным потребностям Сил обороны.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 сентября Минобороны кодифицировало 650 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) с начала года. Большинство из них — украинского производства.