Военные получили товары на 320 млн грн через Prozorro Market: добавлены новые категории

Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Украины продолжает расширять электронный каталог Prozorro Market в соответствии с потребностями военных и добавляет новые категории товаров.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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За почти пять месяцев работы каталога военные заказали и уже получили товаров почти на 320 млн грн.

Каталог на Prozorro Market, который администрирует АОЗ, помогает военным в точечных или неотложных потребностях. На площадке можно быстро приобрести необходимый товар, например, в ситуациях, когда чего-то не хватает и нужно оперативно докупить. И не за собственные деньги, а за счет децентрализованных бюджетов, — заявил Мстислав Баник, заместитель министра обороны Украины.

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Заместитель министра обороны Украины отметил, что Prozorro Market сокращает бюрократию для военных и ускоряет процесс закупок.

Новые категории для военных на Prozorro Market

Среди последних добавленных позиций:

прицелы ночного видения;

электронно-оптические и радиолокационные комплексы наблюдения и противодействия БпЛА;

батареи для БпЛА;

Сейчас среди наиболее востребованных категорий — пикапы, квадроциклы и батареи для БпЛА.

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Prozorro Market: что могут заказать военные

Благодаря Prozorro Market военные получают больше возможностей самостоятельно закупать необходимое для своих подразделений. Каталог уже активно используется воинскими частями. АОЗ ДОТ, являющаяся администратором каталога, планирует развивать этот инструмент дальше — прежде всего расширять категории в соответствии с актуальными потребностями.

В целом каталог охватывает широкий перечень товаров для военных:

транспорт и технику – пикапы, багги, мотоциклы;

средства и комплектующие для БпЛА;

одежду и снаряжение – от бронежилетов и маскировочных костюмов до обуви и других элементов вещевого обеспечения.

Каталог доступен всем подразделениям Сил обороны Украины, осуществляющим закупки за счет средств децентрализованных бюджетов, а также другим госзаказчикам. При этом значительную часть подготовительной работы Агентство берет на себя централизованно — от формирования требований к товарам до квалификации поставщиков.

Это позволяет воинским частям быстрее переходить непосредственно к закупке необходимого, не тратя время и ресурсы на часть подготовительных процедур. Единые требования к товарам и предварительная квалификация поставщиков также помогают снизить закупочные риски и сделать процесс проще и более предсказуемым.

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Напомним, АОЗ ДОТ заключила контракт на поставку 99,5% установленной потребности Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта в зимней одежде и снаряжении на сезон 2026–2027 годов.