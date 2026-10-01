Військові отримали товарів на 320 млн грн через Prozorro Market: додано нові категорії

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України продовжує розширювати електронний каталог Prozorro Market відповідно до потреб військових та додає нові категорії товарів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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За майже пʼять місяців роботи каталогу військові замовили та вже отримали товарів майже на 320 млн грн.

Каталог на Prozorro Market, який адмініструє АОЗ, виручає військових в точкових чи нагальних потребах. На майданчику можна швидко придбати необхідний товар, наприклад, в ситуаціях, коли чогось не вистачає, і потрібно оперативно докупити. І не за власні гроші, а за кошти децентралізованих бюджетів, - заявив Мстислав Банік, заступник міністра оборони України.

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Заступник міністра оборони України зазначив, що Prozorro Market зменшує бюрократію для військових та прискорює процес закупівлі.

Нові категорії для військових на Prozorro Market

Серед останніх доданих позицій:

приціли нічного бачення;

електронно-оптичні та радіолокаційні комплекси спостереження і протидії БпЛА;

батареї для БпЛА.

Наразі серед найбільш затребуваних категорій – пікапи, квадроцикли та батареї для БпЛА.

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Prozorro Market: що можуть замовити військові

Завдяки Prozorro Market військові отримують більше можливостей самостійно закуповувати необхідне для своїх підрозділів. Каталог уже активно використовується військовими частинами. АОЗ ДОТ, яка є адміністратором каталогу, планує розвивати цей інструмент далі – передусім розширювати категорії відповідно до актуальних потреб.

Загалом каталог охоплює широкий перелік товарів для військових:

транспорт і техніку – пікапи, багі, мотоцикли;

засоби та комплектуючі для БпЛА;

одяг і спорядження – від бронежилетів та маскувальних костюмів до взуття й інших елементів речового забезпечення.

Каталог доступний усім підрозділам Сил оборони України, які здійснюють закупівлі за кошти децентралізованих бюджетів, та іншим держзамовникам. При цьому значну частину підготовчої роботи Агенція бере на себе централізовано – від формування вимог до товарів до кваліфікації постачальників.

Це дозволяє військовим частинам швидше переходити безпосередньо до закупівлі необхідного, не витрачаючи час і ресурси на частину підготовчих процедур. Єдині вимоги до товарів та попередня кваліфікація постачальників також допомагають зменшити закупівельні ризики та зробити процес простішим і прогнозованішим.

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Нагадаємо, АОЗ ДОТ законтрактувала постачання 99,5% доведеної потреби Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту в зимовому одязі й спорядженні на сезон 2026-2027 років.