Міноборони допустило до експлуатації 1678 нових зразків зброї і техніки: частка українських сягнула 91,2%

Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 1678 нових зразків озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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"Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони України 1 678 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ)", - ідеться в повідомленні.

Із них 1 530 одиниць, або 91,2%, вироблені на українських підприємствах.

Нові зразки озброєння – це потенційно додаткові можливості військових для виконання бойових завдань: ураження противника, розвідки, захисту особового складу, логістики тощо.

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Динаміка кодифікації

Темпи кодифікації вітчизняних зразків ОВТ суттєво зросли після початку повномасштабного вторгнення. Для порівняння, у 2022 році до експлуатації було допущено 60 українських зразків, а у 2026 році – вже 1 530, тобто у 25,5 раза більше.

Кількість кодифікованих зразків ОВТ за роками:

2022 рік – 110 зразків загалом, із них 60 (54,5%) – українського виробництва;

2023 рік – 480 загалом, із них 295 (61,5%) – українського виробництва;

2024 рік – 1 409 загалом, із них 1 051 (74,6%) – українського виробництва;

2025 рік – 2 050 загалом, із них 1 427 (69,6%) – українського виробництва;

2026 рік, станом на 25 вересня – 1 678 загалом, із них 1 530 (91,2%) – українського виробництва.

Варто відзначити значне зростання і частки вітчизняних зразків ОВТ для потреб війська. Від початку повномасштабного вторгнення цей показник збільшився на 67,3%.

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Важливо, що в умовах війни виробники ОВТ працюють над адаптацією своєї продукції до змін на полі бою та можуть отримати відгуки від військових. Це потрібно, щоб швидше впроваджувати у військо рішення, які відповідають актуальним потребам Сил оборони.

Як повідомлялося раніше, станом на 22 вересня Міноборони кодифікувало 650 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) з початку року. Більшість з них – українського виробництва.