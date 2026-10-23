Німеччина домовляється з Україною про спільне виробництво й закупівлю крилатих ракет "Барс"

Німеччина планує закупити тисячі далекобійних ракет у кількох виробників через затримки з постачанням американських "Томагавків" і водночас обговорює з Україною спільне виробництво та придбання крилатої ракети "Барс".

Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

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Навіщо Берліну тисячі ракет

За даними Bloomberg, Німеччина поспішає поповнити арсенал для стримування Росії й хоче придбати тисячі високоточних ракет великої дальності. Така кількість відносно недорогих ракет, за задумом, має перенаситити протиповітряну оборону противника й гарантувати, що удари досягнуть цілей.

Наразі німецька армія має лише крилату ракету повітряного базування Taurus із дальністю близько 500 км, яку виробляють MBDA та Saab AB. План купити в Raytheon американські "Томагавки" й наземну пускову систему Typhon, за даними видання, стикається із затримками до п'яти років, тож Німеччина опинилася в кінці черги.

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Хто може стати постачальником

Посадовці німецького Міноборони ведуть переговори з американським стартапом Covenant про контракт на понад 1 млрд євро на тисячі наземних крилатих ракет Anthem із великою бойовою частиною. Серед інших можливих постачальників — нідерландська Destinus SA з ракетами Ruta та німецько-британський стартап Hypersonica, який розробляє надшвидку ракету HS1.

Covenant цього року відкрила завод у Лейпцигу в Саксонії, перші ракети там очікують на початку 2027 року. Компанія планує випустити 1000 ракет до кінця наступного року, а до 2028 року вийти на повну потужність у 5000 ракет на рік. За даними джерел Bloomberg, дальність Anthem перевищує 2000 км, хоча сама компанія характеристик не розкриває.

"Барс" разом з Україною

Окремо Німеччина обговорює з Україною спільне виробництво й придбання крилатої ракети "Барс". Виробника ракети, за даними Bloomberg, не розкрито.

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