Ситуация со Starlink в Украине заставила Канаду задуматься о технологической зависимости, - Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что сообщения о манипуляциях со спутниковой системой Starlink во время войны в Украине усилили его обеспокоенность технологической зависимостью страны. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков для защиты канадского суверенитета.
Об этом Карни заявил 23 октября во время общения с журналистами в Стамбуле, сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По словам канадского премьера, сообщения о возможной причастности владельца SpaceX Илона Маска к вмешательству в работу Starlink демонстрируют риски зависимости от отдельных компаний и технологий.
"Мы, канадцы, не хотим оказаться в ситуации, когда мы зависим от одного поставщика, который может изменить свою позицию или быть вынужден изменить ее под давлением какого-либо государства, что ставит канадцев под угрозу или ставит под угрозу наш суверенитет", - заявил Карни.
Он пояснил, что именно поэтому правительство Канады стремится диверсифицировать торговые отношения, в частности в технологическом секторе, и уменьшить зависимость от отдельных государств.
В то же время премьер признал, что этот процесс потребует времени, поскольку Канада в настоящее время в значительной степени зависит от определенных систем, разработанных в других странах.
Комментируя ситуацию со Starlink в Украине, Карни выразил возмущение возможностью принятия решений, которые могут нанести ущерб государству, защищающемуся от российской агрессии.
"Я ищу подходящее прилагательное, чтобы описать того, кто принял это решение, или группу людей, которые приняли это решение против страны - и это против страны, которая буквально борется за жизнь своих граждан против откровенной агрессии", - сказал он.
На вопрос, вызывает ли ситуация беспокойство у канадского правительства, Карни ответил утвердительно.
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Ізраїль є єдиною країною у світі, якій США офіційно дозволили суттєво модифікувати програмне забезпечення та внутрішню електроніку літаків, що постачаються.
Цікаво !!! а Чим думаЭ ізраіль ?
До речі, Канада створює власну супутникову мережу Telesat Lightspeed як суверенну альтернативу Starlink.
Основні деталі проєкту:
Інвестиції та розширення: Уряд Канади виділив контракт на 2,3 мільярда доларів для розширення угруповання супутників із 156 до 225 космічних апаратів.
Виробник: Виготовленням та розгортанням супутників займається канадська компанія MDA Space. Мета: Забезпечення захищеного зв'язку для оборони Арктики, системи NORAD та зменшення технологічної залежності від приватних компаній (зокрема SpaceX Ілона Маска).
Потенціал для України: Представники Telesat підтверджували плани щодо розгортання цієї безпечної альтернативної системи зв'язку також в Україні та у країнах-союзниках.
То, якщо не ляпати а трошки думати...