Ситуация со Starlink в Украине заставила Канаду задуматься о технологической зависимости, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что сообщения о манипуляциях со спутниковой системой Starlink во время войны в Украине усилили его обеспокоенность технологической зависимостью страны. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков для защиты канадского суверенитета.

Об этом Карни заявил 23 октября во время общения с журналистами в Стамбуле, сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам канадского премьера, сообщения о возможной причастности владельца SpaceX Илона Маска к вмешательству в работу Starlink демонстрируют риски зависимости от отдельных компаний и технологий.

"Мы, канадцы, не хотим оказаться в ситуации, когда мы зависим от одного поставщика, который может изменить свою позицию или быть вынужден изменить ее под давлением какого-либо государства, что ставит канадцев под угрозу или ставит под угрозу наш суверенитет", - заявил Карни.

Он пояснил, что именно поэтому правительство Канады стремится диверсифицировать торговые отношения, в частности в технологическом секторе, и уменьшить зависимость от отдельных государств.

В то же время премьер признал, что этот процесс потребует времени, поскольку Канада в настоящее время в значительной степени зависит от определенных систем, разработанных в других странах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп подтвердил, что Маск снял скоростные ограничения Starlink для Украины

Комментируя ситуацию со Starlink в Украине, Карни выразил возмущение возможностью принятия решений, которые могут нанести ущерб государству, защищающемуся от российской агрессии.

"Я ищу подходящее прилагательное, чтобы описать того, кто принял это решение, или группу людей, которые приняли это решение против страны - и это против страны, которая буквально борется за жизнь своих граждан против откровенной агрессии", - сказал он.

На вопрос, вызывает ли ситуация беспокойство у канадского правительства, Карни ответил утвердительно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венс о проблемах Starlink в Украине: Маск не хочет оказаться в эпицентре войны без указаний правительства США