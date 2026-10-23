Ситуація зі Starlink в Україні змусила Канаду замислитися над технологічною залежністю, - Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що повідомлення про маніпуляції із супутниковою системою Starlink під час війни в Україні посилили його занепокоєння технологічною залежністю країни. Він наголосив на необхідності диверсифікувати постачальників, щоб захистити канадський суверенітет.

Про це Карні заявив 23 жовтня під час спілкування з журналістами у Стамбулі, повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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За словами канадського прем’єра, повідомлення про можливу причетність власника SpaceX Ілона Маска до втручання в роботу Starlink демонструють ризики залежності від окремих компаній і технологій.

"Ми, канадці, не хочемо опинитися в ситуації, коли ми залежимо від одного постачальника, який може змінити свою позицію або бути змушеним змінити її під тиском якоїсь держави, що ставить канадців під загрозу або ставить під загрозу наш суверенітет", – заявив Карні.

Він пояснив, що саме тому уряд Канади прагне диверсифікувати торговельні відносини, зокрема в технологічному секторі, та зменшити залежність від окремих держав.

Водночас прем’єр визнав, що цей процес потребуватиме часу, оскільки Канада нині значною мірою залежить від певних систем, розроблених в інших країнах.

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Коментуючи ситуацію зі Starlink в Україні, Карні висловив обурення можливістю ухвалення рішень, які можуть зашкодити державі, що захищається від російської агресії.

"Я шукаю правильний прикметник, щоб описати того, хто прийняв це рішення, або групу людей, які прийняли це рішення проти країни – і це проти країни, яка буквально бореться за життя своїх громадян проти відвертої агресії", – сказав він.

На запитання, чи викликає ситуація занепокоєння в канадського уряду, Карні відповів ствердно.

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