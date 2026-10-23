Пять новых комплексов "Ай-Петри" усилят противодействие российским дронам над Киевом

Петр Порошенко передал военным пять комплексов ПДТР "Ай-Петри", которые должны усилить защиту столицы от воздушных атак противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

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"Сегодня передаем руководству Сухопутных войск и другим подразделениям пять комплексов, изготовленных на средства субвенции города Киева. Благодарю киевскую общину и Киевский городской совет за такое сотрудничество. Все они будут прикрывать воздушное пространство столицы", - написал Петр Порошенко в соцсетях.

"С конца сентября - начала октября враг применяет новую тактику, к которой Украина оказалась не совсем готова. Технологическое преимущество над российским агрессором нам всегда обеспечивали Вооруженные Силы, наша оборонная промышленность и помощь партнеров. Теперь враг массово применяет реактивные "шахеды" и новые многоканальные антенны "Комета". Они значительно затрудняют работу наших средств РЭБ и ПДТР", - констатирует Порошенко.

"Это требует концентрации усилий, постоянной модернизации и совершенствования технологий, заставляет нас переходить на работу в три смены, перемещать производство, в частности в подземные цеха. Мы модернизируем не только средства противодействия технической разведке, но и радиоэлектронную разведку: пеленгаторы, новые высокочастотные усилители и излучатели. При правильном применении они прерывают сетевую связь и ослепляют средства атаки", – объясняет Порошенко.

"Оборона должна быть современной, технологичной, многослойной: радиолокационное поле, акустические маяки, дроны-перехватчики, ракеты. Делаем для этого все, что можем", – пишет пятый президент.

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Модернизированный комплекс "Ай-Петри" в начале сентября впервые продемонстрировали участникам крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставки по безопасности и оборонным технологиям MSPO 2026 в польском городе Кельце. Впрочем, на вооружении Сил обороны Украины он находится уже несколько лет. Как сообщило польское специализированное издание Milmag, на линии фронта сейчас работают более трехсот комплексов.

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Как рассказали производители "Ай-Петри" на выставке MSPO 2026, украинская система - не просто решение для РЭБ, это система киберзащиты и распознавания, предназначенная для выявления угроз, связанных с разведкой, проводимой противником, и противодействия им. Программное обеспечение комплекса содержит элементы, использующие алгоритмы машинного обучения, которые постоянно обновляются по мере изменения условий на поле боя и эволюции угроз.

После обнаружения и идентификации цели система может автоматически отслеживать ее, а в зависимости от типа цели и ситуации - подавлять сигнал управления, передачу видео и сигнал спутниковой навигации GPS, GNSS или ГЛОНАСС. Система создает помехи целям на расстоянии от 20 до 30 км, в зависимости от местности, в радиодиапазонах от 300 до 6000 МГц.

Система постоянно совершенствуется в реальных боевых условиях. Это не статичное решение - оно разработано таким образом, чтобы развиваться вместе с изменением обстановки на поле боя. Имеется стационарный и мобильный вариант — пикап, перевозимый на автомобиле. Комплект разворачивается двумя солдатами и готов к работе за 10 минут.

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В настоящее время система также внедряется для защиты объектов критической инфраструктуры в Украине. Производитель выполняет контракты для Министерства обороны Украины, а программу частично поддерживают партнеры из стран НАТО. Проект "Ай-Петри" стартовал осенью 2023 года благодаря частным инвестициям Петра Порошенко, который вложил в разработку и производство более 200 миллионов гривен.