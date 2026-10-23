Пять новых комплексов "Ай-Петри" усилят противодействие российским дронам над Киевом
Петр Порошенко передал военным пять комплексов ПДТР "Ай-Петри", которые должны усилить защиту столицы от воздушных атак противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Сегодня передаем руководству Сухопутных войск и другим подразделениям пять комплексов, изготовленных на средства субвенции города Киева. Благодарю киевскую общину и Киевский городской совет за такое сотрудничество. Все они будут прикрывать воздушное пространство столицы", - написал Петр Порошенко в соцсетях.
"С конца сентября - начала октября враг применяет новую тактику, к которой Украина оказалась не совсем готова. Технологическое преимущество над российским агрессором нам всегда обеспечивали Вооруженные Силы, наша оборонная промышленность и помощь партнеров. Теперь враг массово применяет реактивные "шахеды" и новые многоканальные антенны "Комета". Они значительно затрудняют работу наших средств РЭБ и ПДТР", - констатирует Порошенко.
"Это требует концентрации усилий, постоянной модернизации и совершенствования технологий, заставляет нас переходить на работу в три смены, перемещать производство, в частности в подземные цеха. Мы модернизируем не только средства противодействия технической разведке, но и радиоэлектронную разведку: пеленгаторы, новые высокочастотные усилители и излучатели. При правильном применении они прерывают сетевую связь и ослепляют средства атаки", – объясняет Порошенко.
"Оборона должна быть современной, технологичной, многослойной: радиолокационное поле, акустические маяки, дроны-перехватчики, ракеты. Делаем для этого все, что можем", – пишет пятый президент.
Модернизированный комплекс "Ай-Петри" в начале сентября впервые продемонстрировали участникам крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставки по безопасности и оборонным технологиям MSPO 2026 в польском городе Кельце. Впрочем, на вооружении Сил обороны Украины он находится уже несколько лет. Как сообщило польское специализированное издание Milmag, на линии фронта сейчас работают более трехсот комплексов.
Как рассказали производители "Ай-Петри" на выставке MSPO 2026, украинская система - не просто решение для РЭБ, это система киберзащиты и распознавания, предназначенная для выявления угроз, связанных с разведкой, проводимой противником, и противодействия им. Программное обеспечение комплекса содержит элементы, использующие алгоритмы машинного обучения, которые постоянно обновляются по мере изменения условий на поле боя и эволюции угроз.
После обнаружения и идентификации цели система может автоматически отслеживать ее, а в зависимости от типа цели и ситуации - подавлять сигнал управления, передачу видео и сигнал спутниковой навигации GPS, GNSS или ГЛОНАСС. Система создает помехи целям на расстоянии от 20 до 30 км, в зависимости от местности, в радиодиапазонах от 300 до 6000 МГц.
Система постоянно совершенствуется в реальных боевых условиях. Это не статичное решение - оно разработано таким образом, чтобы развиваться вместе с изменением обстановки на поле боя. Имеется стационарный и мобильный вариант — пикап, перевозимый на автомобиле. Комплект разворачивается двумя солдатами и готов к работе за 10 минут.
В настоящее время система также внедряется для защиты объектов критической инфраструктуры в Украине. Производитель выполняет контракты для Министерства обороны Украины, а программу частично поддерживают партнеры из стран НАТО. Проект "Ай-Петри" стартовал осенью 2023 года благодаря частным инвестициям Петра Порошенко, который вложил в разработку и производство более 200 миллионов гривен.
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Ну хоч щось... Але нахіба у Київі глушилки ФПВ