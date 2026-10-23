РФ атаковала объекты гражданской, рекреационной и промышленной инфраструктуры Одесщины: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
Сегодня, 23 октября, российские войска нанесли удар по югу Одесской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате вражеского удара повреждения получили объекты гражданской, рекреационной и промышленной инфраструктуры.
По предварительной информации, пострадали три человека. Всем оказывается необходимая помощь.
Возникшиепожары в настоящее время ликвидированы спасателями.
Последствия удара
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