РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11018 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
289 0

РФ атаковала объекты гражданской, рекреационной и промышленной инфраструктуры Одесщины: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 октября, российские войска нанесли удар по югу Одесской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в результате вражеского удара повреждения получили объекты гражданской, рекреационной и промышленной инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадали три человека. Всем оказывается необходимая помощь.

Смотрите также: Россия нанесла удар по предприятию в Одесской области: административное здание почти полностью сгорело. ФОТОрепортаж

Возникшиепожары в настоящее время ликвидированы спасателями.

Последствия удара

Удар РФ по Одесской области
Удар РФ по Одесской области
Удар РФ по Одесской области

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар по магазину в Одесской области - это показательная реакция России на сигналы из США, - Зеленский. ФОТО

Автор: 

обстрел (36265) Одесская область (4853)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 