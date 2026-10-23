РФ атаковала объекты гражданской, рекреационной и промышленной инфраструктуры Одесщины: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 октября, российские войска нанесли удар по югу Одесской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате вражеского удара повреждения получили объекты гражданской, рекреационной и промышленной инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадали три человека. Всем оказывается необходимая помощь.

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Возникшиепожары в настоящее время ликвидированы спасателями.

Последствия удара







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