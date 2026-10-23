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Новини Обстріли Одещини
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РФ атакувала об’єкти цивільної, рекреаційної та промислової інфраструктури Одещини: є постраждалі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 жовтня, російські війська завдали удару по півдню Одеської області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної, рекреаційної та промислової інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Всім надається необхідна допомога.

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Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані рятувальниками.

Наслідки удару

Удар РФ по Одещині
Удар РФ по Одещині
Удар РФ по Одещині

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обстріл (37605) Одеська область (4315)
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