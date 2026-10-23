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РФ атакувала об’єкти цивільної, рекреаційної та промислової інфраструктури Одещини: є постраждалі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 жовтня, російські війська завдали удару по півдню Одеської області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної, рекреаційної та промислової інфраструктури.
За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Всім надається необхідна допомога.
Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані рятувальниками.
Наслідки удару
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