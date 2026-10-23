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Новости Заминирование посольства США в Киеве
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Возле посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет, людей эвакуировали, - МИД

Посольство

В пятницу, 23 октября, у входа в консульское отделение посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет. Сотрудников и посетителей дипломатического учреждения временно эвакуировали.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что известно об инциденте?

"В целях безопасности сотрудников и посетителей посольства было принято решение о временной эвакуации и оцеплении территории. Были вызваны американские правоохранители и взрывотехники, которые в настоящее время проводят необходимые проверки", - сообщили в ведомстве.

В МИД отметили, что посольство во взаимодействии с американской стороной будет выяснять обстоятельства инцидента.

В министерстве добавили, чтоработу консульского отделения возобновят после завершения проверок.

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