Біля посольства України у Вашингтоні виявили підозрілий предмет: після перевірки загроза не підтвердилася, - МЗС (оновлено)

У п'ятницю, 23 жовтня, біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили підозрілий предмет. Працівників і відвідувачів дипломатичної установи тимчасово евакуювали.

Про це розповіли у МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо про інцидент?

"З метою безпеки працівників та відвідувачів посольства було ухвалене рішення про тимчасову евакуацію та оточення території. Були викликані американські правоохоронці та вибухотехніки, які наразі проводять необхідні перевірки",- повідомили у відомстві.

У МЗС зазначили, що посольство у взаємодії з американською стороною з'ясовуватиме обставини інциденту.

У міністерстві додали, що роботу консульського відділення відновлять після завершення перевірок.

Оновлення

Згодом у МЗС повідомили, що американські правоохоронці завершили перевірку підозрілого предмета. Він не становить загрози.

"За результатами перевірки американські правоохоронці повідомили, що виявлений біля посольства предмет не становить загрози, територія навколо дипустанови розблокована", – заявили у відомстві.

У МЗС додали, що прийом відвідувачів невдовзі буде відновлений.

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