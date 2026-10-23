В Украине за военные преступления в этом году были осуждены 84 человека, среди них 54 - военнослужащие РФ, - Офис генпрокурора

В 2026 году в Украине за военные преступления были вынесены приговоры 84 лицам, среди них 54 российских военнослужащих, 8 из которых - командиры; еще 261 лицу было предъявлено подозрение.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Всего в Украине зарегистрировано более 266 тысяч военных преступлений, осуждено 317 человек.

Только в этом году, по данным Офиса генерального прокурора, установлена гибель 2960 гражданских лиц, среди которых 87 детей, еще 16 316 мирных жителей получили ранения, в том числе 668 детей. Это почти 30% от общего числа раненых гражданских лиц, зафиксированных за весь период полномасштабного вторжения.

С начала полномасштабной агрессии, по словам Ковальского, установлена гибель 19 349 гражданских лиц, в том числе 762 детей, более 55 тысяч человек получили ранения, а более 19 тысяч украинских детей были принудительно перемещены Россией.

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Ковальский подчеркнул, что масштаб агрессии не измеряется количеством уголовных дел. Для него важно, по его словам, чтобы ответственность за эти преступления не откладывалась до окончания войны.

"Мы должны одновременно документировать новые преступления, доводить до суда уже расследованные дела и обеспечивать возможность привлечения к ответственности тех, кто сегодня находится вне досягаемости украинского правосудия", - отметил он.

Он признал, что это работа на годы: часть территорий оккупирована, доступ к местам преступлений ограничен, потерпевшие и свидетели нередко находятся за границей. Но эти обстоятельства, по его словам, не могут останавливать расследование.

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Сотрудничество с международными партнерами

Ковальский встретился с украинскими и международными партнерами, которые помогают в расследованиях, в частности с координаторами Консультативной группы по вопросам наиболее тяжких международных преступлений (ACA) и представителями международных организаций.

Среди результатов сотрудничества он назвал:

единые стандарты расследования пыток, незаконного лишения свободы, депортации и принудительного перемещения людей;

модельный обвинительный акт в отношении нападений на гражданское население;

совместную инструкцию по расследованию сексуального насилия, связанного с вооруженным конфликтом, которая вступила в силу на этой неделе.

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По словам Ковальского, следующий этап - реализация Стратегии уголовного преследования за международные преступления на 2026–2028 годы. Среди приоритетов он назвал создание Реестра потерпевших от военных преступлений, определение критериев приоритетности производств, цифровые инструменты для анализа больших массивов доказательств и развитие системы поддержки потерпевших и свидетелей.

Также, по его словам, будет осуществляться сотрудничество с Международным уголовным судом, Евроюстом и Европолом, будет уделяться внимание работе Международного центра по преследованию преступления агрессии при Евроюсте и будет поддерживаться создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.