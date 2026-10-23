В Україні за воєнні злочини цьогоріч засудили 84 особи, серед них 54 – військові РФ, - Офіс генпрокурора

У 2026 році в Україні за воєнні злочини вироки отримали 84 особи, серед них 54 російські військові, 8 з яких командири, ще 261 особі повідомлено про підозру.

Про це повідомив виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Статистика ОГП

Загалом в Україні зареєстровано понад 266 тисяч воєнних злочинів, засуджено 317 осіб.

Лише цього року, за даними Офісу генпрокурора, встановлено загибель 2960 цивільних, серед яких 87 дітей, ще 16 316 мирних жителів зазнали поранень, у тому числі 668 дітей. Це майже 30% від загальної кількості поранених цивільних, зафіксованих за весь період повномасштабного вторгнення.

З початку повномасштабної агресії, за словами Ковальського, встановлено загибель 19 349 цивільних, зокрема 762 дітей, понад 55 тисяч людей отримали поранення, а понад 19 тисяч українських дітей примусово переміщено Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрадення українського зерна: дії капітана російського судна вперше кваліфіковано як воєнний злочин

Ковальський наголосив, що масштаб агресії не вимірюється кількістю кримінальних проваджень. Для нього важливо, за його словами, щоб відповідальність за ці злочини не відкладалася до завершення війни.

"Ми маємо одночасно документувати нові злочини, доводити до суду вже розслідувані провадження та забезпечувати можливість притягнення до відповідальності тих, хто сьогодні перебуває поза досяжністю українського правосуддя", — зазначив він.

Він визнав, що це робота на роки: частина територій окупована, доступ до місць злочинів обмежений, потерпілі й свідки нерідко перебувають за кордоном. Але ці обставини, за його словами, не можуть зупиняти розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміралу РФ Пінчуку СБУ та прокуратура заочно повідомили про підозру за удар по Києву

Співпраця з міжнародними партнерами

Ковальський зустрівся з українськими та міжнародними партнерами, які допомагають у розслідуваннях, зокрема з координаторами Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів (ACA) та представниками міжнародних організацій.

Серед результатів співпраці він назвав:

єдині стандарти розслідування катувань, незаконного позбавлення волі, депортації та примусового переміщення людей;

модельний обвинувальний акт щодо нападів на цивільне населення;

спільну Інструкцію щодо розслідування сексуального насильства, пов'язаного зі збройним конфліктом, яка набула чинності цього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського командира судитимуть за наказ убити цивільного, двох його підлеглих - за зґвалтування жінки в Бучі

За словами Ковальського, наступний етап — реалізація Стратегії кримінального переслідування за міжнародні злочини на 2026-2028 роки. Серед пріоритетів він назвав створення Реєстру потерпілих від воєнних злочинів, визначення критеріїв пріоритетності проваджень, цифрові інструменти для аналізу великих масивів доказів і розвиток системи підтримки потерпілих та свідків.

Також, за його словами, співпрацюватимуть із Міжнародним кримінальним судом, Євроюстом і Європолом, приділятимуть увагу роботі Міжнародного центру переслідування злочину агресії при Євроюсті й підтримуватимуть створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.