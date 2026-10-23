Оформление отдельных отсрочек в "Резерв+" будет временно недоступно
С 22:00 23 октября в приложении "Резерв+" временно станет недоступна процедура оформления отдельных видов отсрочек от мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны Украины.
23 октября в 22:00 начнутся плановые технические работы в системах Минюста.
- В связи с этим в течение нескольких суток в "Резерв+" нельзя будет оформить отсрочку, связанную с наличием детей, уходом за близкими или статусом семьи защитника или защитницы.
- Повторный вход не восстановит доступ к этим услугам во время технических работ. Пожалуйста, оставайтесь в своей учетной записи и не выходите из приложения для повторного входа.
- Если информация об отсрочке уже отображается в вашем электронном военно-учетном документе, она сохранится.
"О возобновлении работы сообщим отдельно - ориентировочно 26 октября после 08:00. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в ведомстве.
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