Оформлення окремих відстрочок у Резерв+ буде тимчасово недоступне
Із 22:00 23 жовтня у застосунку "Резерв+" тимчасово стане недоступним оформлення окремих видів відстрочок від мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони України.
23 жовтня о 22:00 розпочнуться планові технічні роботи в системах Мін’юсту.
- Через це кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з наявністю дітей, доглядом за близькими або статусом родини захисника чи захисниці.
- Повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. Будь ласка, залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу.
- Якщо інформація про відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.
"Про відновлення роботи повідомимо окремо – орієнтовно 26 жовтня після 08:00. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додали у відомстві.
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