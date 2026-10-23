Армия Германии перенимает опыт ВСУ: меняет тактическую медицину и тестирует дроны для эвакуации

Бундесвер существенно пересмотрел программу подготовки военнослужащих по оказанию медицинской помощи на поле боя с учетом опыта российско-украинской войны, а также изучает возможности использования беспилотных систем для эвакуации раненых и обустройства подземных медицинских пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укрінформ" со ссылкой на официальный сайт Бундесвера.

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Бундесвер изменил программу подготовки военных

"Мы кардинально изменили содержание учебных курсов на основе опыта, полученного в Украине. Благодаря программе Combat Life Saver военнослужащие, которые ранее имели лишь базовую подготовку по оказанию первой помощи, теперь лучше подготовлены к тому, чтобы в течение более длительного времени ухаживать за тяжелоранеными сослуживцами, прежде чем их передадут профессиональным медикам", - заявил ведущий специалист Бундесвера по экстренной медицинской помощи полковник медицинской службы Деннис Риттер.

По информации Бундесвера, внедрение новых учебных программ уже происходит в течение 2026 года. В среднесрочной перспективе соответствующую подготовку планируют распространить на всех военнослужащих.

Выводы сделаны по итогам визита руководителя Центральной медицинской службы Бундесвера Ральфа Гоффманна и группы военных медиков в Киев и Днепр в сентябре этого года. Немецкие специалисты изучали характер боевых ранений, организацию эвакуации, медицинскую логистику и обеспечение кровью в условиях масштабного применения дронов.

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Немецкие военные испытывают беспилотники для медицинской эвакуации

Согласно данным украинской стороны, приведенным Бундесвером, около 90% ранений вызваны атаками беспилотников. При этом зона постоянной опасности от дронов достигает примерно 25 км, что существенно затрудняет эвакуацию раненых.

Отмечается, что в Украине между моментом ранения и доставкой военнослужащего в медицинское учреждение соответствующего уровня может пройти до 12 часов. Это требует оказания помощи непосредственно на поле боя и совершенствования подготовки военных.

Особое внимание Бундесвер уделяет использованию наземных роботизированных платформ и воздушных беспилотников для эвакуации раненых, а также доставки медикаментов и запасов крови в опасные районы. В третьем медицинском полку Бундесвера в Дорнштадте уже испытывают соответствующее подразделение беспилотных систем.

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Бундесвер изучает опыт обустройства подземных стабилизационных пунктов

Еще одним важным выводом стала необходимость защиты медицинских пунктов от российских ударов. Украинские военные все чаще размещают стабилизационные пункты и лечебные учреждения под землей или в специально оборудованных укрытиях. После визита в Украину Гоффманн анонсировал более тесное сотрудничество с саперными подразделениями Бундесвера для отработки быстрого обустройства таких объектов.

В Бундесвере подчеркнули, что сотрудничество с украинскими военными медиками будет продолжаться на постоянной основе и будет охватывать хирургическую помощь, медицинскую эвакуацию, подготовку персонала, применение беспилотников и цифровизацию медицинской службы.