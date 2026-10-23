Німецька армія переймає досвід ЗСУ: змінює тактичну медицину та випробовує дрони для евакуації

Бундесвер суттєво переглянув підготовку військовослужбовців із надання медичної допомоги на полі бою з урахуванням досвіду російсько-української війни, а також вивчає можливості використання безпілотних систем для евакуації поранених та облаштування підземних медичних пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний сайт Бундесверу.

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Бундесвер змінив програму підготовки військових

"Ми кардинально змінили зміст навчальних курсів на основі досвіду, отриманого в Україні. Завдяки програмі Combat Life Saver військовослужбовці, які раніше мали лише базову підготовку з першої допомоги, тепер краще підготовлені до того, щоб триваліший час доглядати за тяжкопораненими побратимами, перш ніж їх передадуть професійним медикам", – заявив провідний фахівець Бундесверу з екстреної медичної допомоги полковник медичної служби Денніс Ріттер.

За інформацією Бундесверу, впровадження нових навчальних програм вже відбувається протягом 2026 року. У середньостроковій перспективі відповідну підготовку планують поширити на всіх військовослужбовців.

Висновки зроблено за результатами візиту керівника Центральної медичної служби Бундесверу Ральфа Гоффманна та групи військових медиків до Києва і Дніпра у вересні цього року. Німецькі фахівці вивчали характер бойових поранень, організацію евакуації, медичну логістику та забезпечення кров'ю в умовах масштабного застосування дронів.

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Німецькі військові випробовують безпілотники для медичної евакуації

За наведеними Бундесвером даними української сторони, близько 90% поранень спричиняють атаки безпілотників. При цьому зона постійної небезпеки від дронів сягає приблизно 25 км, що суттєво ускладнює евакуацію поранених.

Зазначається, що в Україні між моментом поранення та доправленням військовослужбовця до медичного закладу відповідного рівня може минати до 12 годин. Це потребує надання допомоги безпосередньо на полі бою та вдосконалення підготовки військових.

Окрему увагу Бундесвер приділяє використанню наземних роботизованих платформ і повітряних безпілотників для евакуації поранених, а також доставлення медикаментів і запасів крові в небезпечні райони. У третьому медичному полку Бундесверу в Дорнштадті вже випробовують відповідний підрозділ безпілотних систем.

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Бундесвер вивчає досвід облаштування підземних стабілізаційних пунктів

Ще одним важливим висновком стала необхідність захисту медичних пунктів від російських ударів. Українські військові дедалі частіше розміщують стабілізаційні пункти та лікувальні заклади під землею або в спеціально облаштованих укриттях. Після візиту до України Гоффманн анонсував тіснішу співпрацю із саперними підрозділами Бундесверу для відпрацювання швидкого облаштування таких об'єктів.

У Бундесвері наголосили, що співпраця з українськими військовими медиками триватиме на постійній основі та охоплюватиме хірургічну допомогу, медичну евакуацію, підготовку персоналу, застосування безпілотників і цифровізацію медичної служби.