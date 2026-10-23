Россия атакует Украину реактивными БПЛА вечером 23 октября, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 23 октября продолжается атака российских беспилотников на Украину. Также зафиксированы запуски новых групп вражеских дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- Реактивный БПЛА с севера Киевской области на север Житомирской области по западному курсу, - сообщалось в 21:23.
- Реактивный БПЛА в районе Кривого Озера (Николаевская область) через Одесскую область в направлении Винницкой области, — сообщалось в 21:39.
- Новые реактивные БПЛА из Брянской области на север Черниговской области, — сообщалось в 21:40.
- Реактивный БПЛА из Житомирской области в Ривненскую область по западному курсу, — сообщалось в 21:41.
Обновление
- Реактивные БПЛА с севера Черниговщины к северу Киевщины, — сообщалось в 23:30.
- Реактивный БПЛА с севера Киевщины на север Житомирщины по западному курсу, — сообщалось в 23:49.
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