Росія атакує Україну реактивними БпЛА ввечері 23 жовтня, - Повітряні сили
Ввечері 23 жовтня триває атака російських безпілотників на Україну. Також зафіксовано пуски нових груп ворожих дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
- Реактивний БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом, - повідомлялося о 21:23.
- Реактивний БпЛА в р-ні Кривого Озера (Миколаївщина) через Одещину у напрямку Вінниччини, - повідомлялося о 21:39.
- Нові реактивні БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини, - повідомлялося о 21:40.
- Реактивний БпЛА з Житомирщини на Рівненщину західним курсом, - повідомлялося о 21:41.
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