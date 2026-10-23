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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну реактивними БпЛА ввечері 23 жовтня, - Повітряні сили

реактивний шахед

Ввечері 23 жовтня триває атака російських безпілотників на Україну. Також зафіксовано пуски нових груп ворожих дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

  • Реактивний БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом, - повідомлялося о 21:23.
  • Реактивний БпЛА в р-ні Кривого Озера (Миколаївщина) через Одещину у напрямку Вінниччини, - повідомлялося о 21:39.
  • Нові реактивні БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини, - повідомлялося о 21:40.
  • Реактивний БпЛА з Житомирщини на Рівненщину західним курсом, - повідомлялося о 21:41.

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