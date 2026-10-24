Движение поездов метро между "Выдубичами" и "Славутичем" полностью восстановлено, - КГГА

Движение поездов между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич" на зеленой ветке "Киевского метрополитена" возобновлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

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Как отмечается, специалисты метрополитена выполнили все необходимые работы по ликвидации последствий вражеского обстрела.

"Зеленая" линия работает в обычном режиме.

"Напомним, что поезда метро во время желтого уровня угрозы курсируют по наземному участку "зеленой" линии, а во время красного уровня угрозы — движение поездов по Южному мосту приостанавливается", — отметили в КГГА.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение по Южному мосту и изменили маршруты поездов метро из-за обстрела.

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