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Движение поездов метро между "Выдубичами" и "Славутичем" полностью восстановлено, - КГГА
Движение поездов между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич" на зеленой ветке "Киевского метрополитена" возобновлено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Подробности
Как отмечается, специалисты метрополитена выполнили все необходимые работы по ликвидации последствий вражеского обстрела.
"Зеленая" линия работает в обычном режиме.
"Напомним, что поезда метро во время желтого уровня угрозы курсируют по наземному участку "зеленой" линии, а во время красного уровня угрозы — движение поездов по Южному мосту приостанавливается", — отметили в КГГА.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение по Южному мосту и изменили маршруты поездов метро из-за обстрела.
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