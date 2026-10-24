Рух поїздів метро між "Видубичами" та "Славутичем" повністю відновлено, - КМДА

Рух поїздів між станціями метро "Видубичі" та "Славутич" на зеленій гілці "Київського метрополітену" відновлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

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Подробиці

Як зазначається, фахівці метрополітену виконали всі необхідні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

"Зелена" лінія працює у звичайному режимі.

"Нагадаємо, що поїзди метро під час жовтого рівня загрози курсують наземною ділянкою "зеленої" лінії, а під час червоного рівня загрози - рух поїздів Південним мостом призупиняється", - зазначили у КМДА.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Києві обмежили рух Південним мостом і змінили рух поїздів метро через обстріл.

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