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Рух поїздів метро між "Видубичами" та "Славутичем" повністю відновлено, - КМДА
Рух поїздів між станціями метро "Видубичі" та "Славутич" на зеленій гілці "Київського метрополітену" відновлено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Подробиці
Як зазначається, фахівці метрополітену виконали всі необхідні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.
"Зелена" лінія працює у звичайному режимі.
"Нагадаємо, що поїзди метро під час жовтого рівня загрози курсують наземною ділянкою "зеленої" лінії, а під час червоного рівня загрози - рух поїздів Південним мостом призупиняється", - зазначили у КМДА.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Києві обмежили рух Південним мостом і змінили рух поїздів метро через обстріл.
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