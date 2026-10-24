Сенатор-демократ США Шифф раскритиковал соглашение Трампа с Россией по дизельному топливу
Сенатор США от Демократической партии Адам Шифф раскритиковал договоренности администрации президента Дональда Трампа с Россией об экспорте дизельного топлива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шифф написал в социальной сети X.
По его мнению, Москва получает ослабление санкционного давления, тогда как Украина рискует потерять часть оборонного потенциала, а американские потребители не почувствуют существенного снижения цен на топливо.
О выгоде России от договоренностей
Американский сенатор считает, что соглашение с российской стороной не обеспечивает Соединенным Штатам ощутимых экономических преимуществ, зато создает выгодные условия для Кремля.
"Искусство Трампа заключается в том, чтобы заключать соглашения с русскими. Путин получает значительное ослабление санкций. Украина получает обескровленную оборону. А Соединенные Штаты получают меньше одного дня дизельного топлива и никакого существенного облегчения на заправках", — написал Шифф.
По оценке сенатора, объем российского дизельного топлива, предусмотренный соглашениями, слишком мал по сравнению с суточным потреблением в США, чтобы существенно повлиять на цены на американских автозаправочных станциях.
В то же время Шифф считает, что Россия получает значительные послабления санкций, тогда как оборонные возможности Украины оказываются под дополнительным давлением.
Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине
- 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
- По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".
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Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
- Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
- 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
- В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
- В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
- Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.
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