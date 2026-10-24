Сенатор-демократ США Шифф раскритиковал соглашение Трампа с Россией по дизельному топливу

Сенатор США от Демократической партии Адам Шифф раскритиковал договоренности администрации президента Дональда Трампа с Россией об экспорте дизельного топлива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шифф написал в социальной сети X.

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По его мнению, Москва получает ослабление санкционного давления, тогда как Украина рискует потерять часть оборонного потенциала, а американские потребители не почувствуют существенного снижения цен на топливо.

О выгоде России от договоренностей

Американский сенатор считает, что соглашение с российской стороной не обеспечивает Соединенным Штатам ощутимых экономических преимуществ, зато создает выгодные условия для Кремля.

"Искусство Трампа заключается в том, чтобы заключать соглашения с русскими. Путин получает значительное ослабление санкций. Украина получает обескровленную оборону. А Соединенные Штаты получают меньше одного дня дизельного топлива и никакого существенного облегчения на заправках", — написал Шифф.

По оценке сенатора, объем российского дизельного топлива, предусмотренный соглашениями, слишком мал по сравнению с суточным потреблением в США, чтобы существенно повлиять на цены на американских автозаправочных станциях.

В то же время Шифф считает, что Россия получает значительные послабления санкций, тогда как оборонные возможности Украины оказываются под дополнительным давлением.

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.

По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.

Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.

Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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