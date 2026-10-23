Первый танкер, загруженный российским дизельным топливом, уже направляется в США, - Reuters
После достижения договоренности между Трампом и Путиным в Нью-Йорк направляется первый танкер, загруженный российским дизельным топливом.
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
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Танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива следует под флагом Мальты.
"По данным судоходных сервисов, танкер среднего размера Agioi Fanendes загрузил 40 тыс. тонн дизельного топлива в российском балтийском порту Приморск 22 октября. Ожидается, что судно прибудет в США 7 ноября", — отмечает издание.
В России заявляли, что первый танкер с российским дизельным топливом отправится в США уже 22 октября.
Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине
- 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
- По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".
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Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
- Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
- 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
- В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
- В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
- Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.
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