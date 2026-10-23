Перший танкер, завантажений російським дизпаливом, вже прямує до США, - Reuters

Після домовленості Трампа та Путіна до Нью-Йорка прямує перший танкер, завантажений російським дизельним паливом.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Танкер із 40 тис. тонн російського дизельного палива прямує під прапором Мальти.

"За даними судноплавних сервісів, танкер середнього розміру Agioi Fanendes завантажив 40 тис. тонн дизельного пального в російському балтійському порту Приморськ 22 жовтня. Очікується, що судно прибуде до США 7 листопада", - зазначає видання.

У Росії заявляли, що перший танкер із російським дизелем вирушить до США вже 22 жовтня.

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.

За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.

Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

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