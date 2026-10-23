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Новини Дизельна угода
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Перший танкер, завантажений російським дизпаливом, вже прямує до США, - Reuters

Перший танкер із дизелем вирушив із РФ до США

Після домовленості Трампа та Путіна до Нью-Йорка прямує перший танкер, завантажений російським дизельним паливом.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Танкер із 40 тис. тонн російського дизельного палива прямує під прапором Мальти.

"За даними судноплавних сервісів, танкер середнього розміру Agioi Fanendes завантажив 40 тис. тонн дизельного пального в російському балтійському порту Приморськ 22 жовтня. Очікується, що судно прибуде до США 7 листопада", - зазначає видання.

У Росії заявляли, що перший танкер із російським дизелем вирушить до США вже 22 жовтня.

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

  • 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
  • За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

  • Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

  • Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.
  • Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.
  • 11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
  • Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.
  • У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.
  • Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

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Автор: 

росія (48362) США (22991) дизель (127)
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Топ коментарі
+10
Чи вже в дорозі невідомий дрон?
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23.10.2026 10:55 Відповісти
+6
щасливого айсберга!...
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23.10.2026 10:58 Відповісти
+3
Приклад чергового шахрайства та брехні від Трампа і його куратора з московії, прутіна!! Операція від Трампа і фсб - «Мертвому припарка»…
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23.10.2026 10:58 Відповісти

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