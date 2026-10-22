Венс про "дизельну угоду" з Росією: Путін "не водить за ніс" Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув критику послаблення санкцій проти Росії через так звану "дизельну угоду" й запевнив, що Дональда Трампа нікому не вдасться ввести в оману.

Про це Венс сказав в ефірі шоу "Arroyo Grande з Раймоном Арройо", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Трамп на 100% правий"

За словами Венса, завжди слід зважати на ненавмисні наслідки, але в цьому питанні Трамп, на його думку, "на 100% правий".

Він пояснив, що американські фермери скаржаться на надто високі ціни на дизельне пальне, а завдання лідера США — полегшити американцям доступ до необхідного для гідного життя, і Штати "побачили можливість знизити ціни на дизпаливо".

Критику, що з послабленням санкцій росіяни зможуть продавати дизельне пальне, він назвав абсурдною.

"Вони завжди могли продавати своє дизельне пальне. Вони просто продавали його з величезною знижкою Китайській Народній Республіці. Тим часом наші фермери та споживачі страждали. Президент глянув на це й сказав: "Чому ми субсидіюємо інші країни? Нам треба дати нашим фермерам змогу легше забезпечити собі гідне життя". І саме це ми й робимо", — сказав Венс.

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Відповідь республіканцю Тіллісу

Ведучий нагадав, що сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що росіяни "грають" Трампом, "як на скрипці". Венс запитав, які докази в сенатора.

"Він каже, що Путін бреше президентові. Ви завжди виходите з того, що світові лідери намагатимуться отримати перед вами перевагу, але запевняю вас, що президентом США вони не грають, як на скрипці та за ніс не водять. Він до цього дуже реалістично ставиться. Питання в тому, чи є способи співпрацювати з іншими країнами, навіть ворожими, які можуть принести користь Сполученим Штатам. Президент розуміє, що ми можемо не погоджуватися з Росією щодо 50% питань чи навіть 90%, але якщо є можливість знизити витрати американським фермерам, чому б нею не скористатися?" — відповів віцепрезидент.

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Про Україну

На питання, чи справді Трамп намагається домовитися про мир між РФ і Україною, Венс відповів:

"Це не заява, Раймоне. Кожного дня ми працюємо над цими мирними переговорами між росіянами й українцями. Це цікаво: іноді ми бачимо, що українці трохи більш непоступливі, іноді трохи більш непоступливі росіяни. Але це робота дипломатії — залучатися до цього й намагатися розв'язувати проблеми. Це те, що робить президент Трамп".

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.

За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росіїпродавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.

Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

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