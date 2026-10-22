"Дизельна угода" Трампа та Путіна зірвала мирний процес між Україною та Росією, - Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що припинення вогню між Росією та Україною було "досить близьким" - аж поки президент США Дональд Трамп не скасував санкції щодо російського дизельного пального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Подробиці

За його словами, скоординовані санкції США та Європи проти російської нафти, олігархів та інших галузей економіки чинили на Росію "тиск".

Однак угода, про яку Трамп оголосив на початку цього місяця і за якою Росія мала постачати США сотні тисяч тонн дизельного пального, дала Росії "можливість перевести подих".

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"Тепер буде набагато складніше. Росія використовує цей момент, щоб вийти з-під тиску, і це свого роду моральне піднесення для неї", - сказав Павел.

Водночас лідер Чехії відмовився казати, що США зрадили Україну чи інших європейських партнерів.

"Я поки не знаю, чи можемо ми назвати це зрадою, але я назвав би це помилкою. Тому що тепер це дає Росії нову надію - надію на те, що вона може не зважати на Європу, не зважати на Україну, зосередитися на укладенні угоди зі Сполученими Штатами, потенційно також із Китаєм, і вирішувати всі питання відповідно до власних пріоритетів та стратегій. Я вважаю, що це явно суперечить нашим інтересам у Європі", - пояснив він.

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Павел також не виключив, що в майбутньому європейські країни знову купуватимуть російську нафту, однак додав, що до цього ще "минe певний час".

"Якщо одного дня Росія стане країною, яка поважає суверенітет і кордони інших держав, чому б не вести з нею звичайну торгівлю? Але Росія ще не досягла цього рівня", - підсумував він.

У Росії заявили, що перший танкер із російським дизелем вирушить до США вже 22 жовтня.

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.

За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.

Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

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