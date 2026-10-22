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Новости Дизельная сделка
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"Дизельное соглашение" Трампа и Путина сорвало мирный процесс между Украиной и Россией, - Павел

Дизельное соглашение отдалило мир: заявление Павела

Президент Чехии Петр Павел заявил, что прекращение огня между Россией и Украиной было "вполне реальным" — до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не отменил санкции в отношении российского дизельного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

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Подробности

По его словам, скоординированные санкции США и Европы против российской нефти, олигархов и других отраслей экономики оказывали на Россию "давление".

Однако соглашение, о котором Трамп объявил в начале этого месяца и по которому Россия должна была поставлять США сотни тысяч тонн дизельного топлива, дало России "возможность перевести дух".

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"Теперь будет гораздо сложнее. Россия использует этот момент, чтобы выйти из-под давления, и это своего рода моральный подъем для нее", — сказал Павел.

В то же время лидер Чехии отказался говорить, что США предали Украину или других европейских партнеров.

"Я пока не знаю, можем ли мы назвать это предательством, но я назвал бы это ошибкой. Потому что теперь это дает России новую надежду — надежду на то, что она может не обращать внимания на Европу, не обращать внимания на Украину, сосредоточиться на заключении соглашения с Соединенными Штатами, потенциально также с Китаем, и решать все вопросы в соответствии со своими приоритетами и стратегиями. Я считаю, что это явно противоречит нашим интересам в Европе", — пояснил он.

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Павел также не исключил, что в будущем европейские страны вновь будут закупать российскую нефть, однако добавил, что до этого еще "пройдет некоторое время".

"Если однажды Россия станет страной, уважающей суверенитет и границы других государств, почему бы не вести с ней обычную торговлю? Но Россия еще не достигла этого уровня", — подытожил он.

В России заявили, что первый танкер с российским дизельным топливом отправится в США уже 22 октября.

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

  • 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
  • По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

  • Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

  • Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
  • Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
  • 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
  • В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
  • В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
  • Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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Автор: 

путин владимир (22047) Трамп Дональд (8462) Павел Петр (200) дизель (48)
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Топ комментарии
+3
це не дизельна угода зірвала тиск на *********
це рудий за прямою вказівкою ***** зняв санкції з *********у та з усієї сили намагається легалізувати маньяка-терориста ***** у цивілізованому Західному світі
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22.10.2026 11:15 Ответить
+1
Трамп такий же маніяк як і *****. Конгресмен Ліу заявив, що повні матеріали справи Епштейна свідчать про те, що Трамп ґвалтував дітей.
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22.10.2026 11:47 Ответить
+1
Вы чего санкции с олигархов сняли, тискуни?
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22.10.2026 12:14 Ответить

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