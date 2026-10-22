"Дизельное соглашение" Трампа и Путина сорвало мирный процесс между Украиной и Россией, - Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что прекращение огня между Россией и Украиной было "вполне реальным" — до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не отменил санкции в отношении российского дизельного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

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По его словам, скоординированные санкции США и Европы против российской нефти, олигархов и других отраслей экономики оказывали на Россию "давление".

Однако соглашение, о котором Трамп объявил в начале этого месяца и по которому Россия должна была поставлять США сотни тысяч тонн дизельного топлива, дало России "возможность перевести дух".

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"Теперь будет гораздо сложнее. Россия использует этот момент, чтобы выйти из-под давления, и это своего рода моральный подъем для нее", — сказал Павел.

В то же время лидер Чехии отказался говорить, что США предали Украину или других европейских партнеров.

"Я пока не знаю, можем ли мы назвать это предательством, но я назвал бы это ошибкой. Потому что теперь это дает России новую надежду — надежду на то, что она может не обращать внимания на Европу, не обращать внимания на Украину, сосредоточиться на заключении соглашения с Соединенными Штатами, потенциально также с Китаем, и решать все вопросы в соответствии со своими приоритетами и стратегиями. Я считаю, что это явно противоречит нашим интересам в Европе", — пояснил он.

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Павел также не исключил, что в будущем европейские страны вновь будут закупать российскую нефть, однако добавил, что до этого еще "пройдет некоторое время".

"Если однажды Россия станет страной, уважающей суверенитет и границы других государств, почему бы не вести с ней обычную торговлю? Но Россия еще не достигла этого уровня", — подытожил он.

В России заявили, что первый танкер с российским дизельным топливом отправится в США уже 22 октября.

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.

По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.

Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.

Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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