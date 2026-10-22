Венс о "дизельном соглашении" с Россией: Путин "не водит за нос" Трампа

Вице-президент США Джей Ди Венс отверг критику в адрес ослабления санкций против России из-за так называемого "дизельного соглашения" и заверил, что Дональда Трампа никому не удастся ввести в заблуждение.

Об этом Венс заявил в эфире шоу "Arroyo Grande с Раймоном Арройо", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Трамп на 100% прав"

По словам Венса, всегда следует учитывать непреднамеренные последствия, но в этом вопросе Трамп, по его мнению, "на 100% прав".

Он пояснил, что американские фермеры жалуются на слишком высокие цены на дизельное топливо, а задача лидера США — облегчить американцам доступ к необходимому для достойной жизни, и Штаты "увидели возможность снизить цены на дизельное топливо".

Критику о том, что с ослаблением санкций россияне смогут продавать дизельное топливо, он назвал абсурдной.

"Они всегда могли продавать свой дизельный топливный газ. Они просто продавали его с огромной скидкой Китайской Народной Республике. Между тем наши фермеры и потребители страдали. Президент взглянул на это и сказал: "Почему мы субсидируем другие страны? Нам нужно дать нашим фермерам возможность легче обеспечить себе достойную жизнь". И именно это мы и делаем", — сказал Венс.

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Ответ республиканцу Тиллису

Ведущий напомнил, что сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что россияне "играют" Трампом, "как на скрипке". Венс спросил, какие доказательства у сенатора.

"Он говорит, что Путин лжет президенту. Вы всегда исходите из того, что мировые лидеры будут пытаться получить над вами преимущество, но уверяю вас, что с президентом США они не играют, как на скрипке, иза нос его не водят. Он к этому относится очень реалистично. Вопрос в том, есть ли способы сотрудничать с другими странами, даже враждебными, которые могут принести пользу Соединенным Штатам. Президент понимает, что мы можем не соглашаться с Россией по 50% вопросов или даже по 90%, но если есть возможность снизить расходы американских фермеров, почему бы ею не воспользоваться?" — ответил вице-президент.

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Об Украине

На вопрос, действительно ли Трамп пытается договориться о мире между РФ и Украиной, Венс ответил:

"Это не заявление, Раймон. Каждый день мы работаем над этими мирными переговорами между россиянами и украинцами. Это интересно: иногда мы видим, что украинцы немного более неуступчивы, иногда немного более неуступчивы россияне. Но это работа дипломатии — участвовать в этом и пытаться решать проблемы. Это то, что делает президент Трамп".

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.

По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продаватьнефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.

Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.

Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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