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Венс о "дизельном соглашении" с Россией: Путин "не водит за нос" Трампа

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс отверг критику в адрес ослабления санкций против России из-за так называемого "дизельного соглашения" и заверил, что Дональда Трампа никому не удастся ввести в заблуждение.

Об этом Венс заявил в эфире шоу "Arroyo Grande с Раймоном Арройо", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Трамп на 100% прав"

По словам Венса, всегда следует учитывать непреднамеренные последствия, но в этом вопросе Трамп, по его мнению, "на 100% прав".

Он пояснил, что американские фермеры жалуются на слишком высокие цены на дизельное топливо, а задача лидера США — облегчить американцам доступ к необходимому для достойной жизни, и Штаты "увидели возможность снизить цены на дизельное топливо".

Критику о том, что с ослаблением санкций россияне смогут продавать дизельное топливо, он назвал абсурдной.

"Они всегда могли продавать свой дизельный топливный газ. Они просто продавали его с огромной скидкой Китайской Народной Республике. Между тем наши фермеры и потребители страдали. Президент взглянул на это и сказал: "Почему мы субсидируем другие страны? Нам нужно дать нашим фермерам возможность легче обеспечить себе достойную жизнь". И именно это мы и делаем", — сказал Венс.

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Ответ республиканцу Тиллису

Ведущий напомнил, что сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что россияне "играют" Трампом, "как на скрипке". Венс спросил, какие доказательства у сенатора.

"Он говорит, что Путин лжет президенту. Вы всегда исходите из того, что мировые лидеры будут пытаться получить над вами преимущество, но уверяю вас, что с президентом США они не играют, как на скрипке, иза нос его не водят. Он к этому относится очень реалистично. Вопрос в том, есть ли способы сотрудничать с другими странами, даже враждебными, которые могут принести пользу Соединенным Штатам. Президент понимает, что мы можем не соглашаться с Россией по 50% вопросов или даже по 90%, но если есть возможность снизить расходы американских фермеров, почему бы ею не воспользоваться?" — ответил вице-президент.

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Об Украине

На вопрос, действительно ли Трамп пытается договориться о мире между РФ и Украиной, Венс ответил:

"Это не заявление, Раймон. Каждый день мы работаем над этими мирными переговорами между россиянами и украинцами. Это интересно: иногда мы видим, что украинцы немного более неуступчивы, иногда немного более неуступчивы россияне. Но это работа дипломатии — участвовать в этом и пытаться решать проблемы. Это то, что делает президент Трамп".

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

  • 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
  • По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

  • Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

  • Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продаватьнефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
  • Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
  • 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
  • В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
  • В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
  • Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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Автор: 

россия (90057) США (30804) Трамп Дональд (8462) Джей Ди Вэнс (223)
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Топ комментарии
+8
Прутін водить Трампу по губах. Піпіською. А за ніс дійсно не водить.
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22.10.2026 20:59 Ответить
+4
У шаломова просто компромат з острова епштейна лежить.
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22.10.2026 21:13 Ответить
+2
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув критику послаблення санкцій проти Росії через так звану "дизельну угоду" й запевнив, що Дональда Трампа нікому не вдасться ввести в оману.
Та того конченого Тромба вже навіть відкриті двері лімузина вводять в оману!
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22.10.2026 21:00 Ответить

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