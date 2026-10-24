Сенатор-демократ США Шифф розкритикував угоду Трампа з Росією щодо дизельного пального

Сенатор США від Демократичної партії Адам Шифф розкритикував домовленості адміністрації президента Дональда Трампа з Росією щодо експорту дизельного пального.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шифф написав у соцмережі X.

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На його думку, Москва отримує послаблення санкційного тиску, тоді як Україна ризикує втратити частину оборонних спроможностей, а американські споживачі не відчують суттєвого зниження цін на пальне.

Про вигоду Росії від домовленостей

Американський сенатор вважає, що угода з російською стороною не забезпечує Сполученим Штатам відчутних економічних переваг, натомість створює вигідні умови для Кремля.

"Мистецтво Трампа укладати угоду з росіянами. Путін отримує значне полегшення санкцій. Україна отримує знекровлену оборону. А Сполучені Штати отримують менше одного дня дизельного палива та жодного суттєвого полегшення на заправках", - написав Шифф.

За оцінкою сенатора, обсяг російського дизельного пального, передбачений домовленостями, надто малий порівняно з добовим споживанням у США, щоб суттєво вплинути на ціни на американських автозаправних станціях.

Водночас Шифф вважає, що Росія отримує значні послаблення санкцій, тоді як оборонні можливості України опиняються під додатковим тиском.

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.

За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росіїпродавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.

Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

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