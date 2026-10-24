Заявления РФ о продвижении на Харьковщине не соответствуют реальности, - пресс-секретарь ГОС Трегубов

Заявления российского военного командования о продвижении оккупационных войск в Харьковской области существенно расходятся с реальной ситуацией на местности. Российские карты боевых действий отличаются не только от фактической обстановки, но и друг от друга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия Медиа" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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"Харьковская область — это какая-то Нарния, это какая-то совершенно фантастическая страна, потому что там российские карты отличаются друг от друга и, конечно, отличаются от реальности на местах", — отметил он.

Ситуация к северу от Купянска

В качестве примера Трегубов привел ситуацию в районе Голубовки и Радьковки, расположенных к северу от Купянска.

По его словам, Голубовка находится в "серой зоне". Российские военные иногда проходят через этот населенный пункт, пытаясь добраться до Купянска, однако это не означает, что они постоянно там присутствуют.

Оккупанты также пытаются расширить свое присутствие в Радьковке, которая расположена примерно в пяти километрах к западу от Голубовки.

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"Вот это тот населенный пункт, до которого они максимум добираются своими группами, если им очень повезет в очень плохую погоду. Вот Голубовка — это место, где они иногда бывают, и есть Радьковка, где они бывают редко. Между ними 5 километров", — пояснил пресс-секретарь.

Россия заявляет о продвижении к Шевченково

По словам Трегубова, примерно в 25 километрах к западу от Радьковки расположено Шевченково. Именно к этому населенному пункту, по версии российского военного командования, оккупационные войска якобы уже почти дошли.

"А если вы продвинетесь еще на 25 километров на запад, вот там будет населенный пункт Шевченково, куда, по версии Герасимова, высказанной Путину, они уже почти дошли", — сказал Трегубов.

Таким образом, представитель Группировки объединенных сил подчеркивает существенную разницу между заявлениями российского командования о продвижении в Харьковской области и ситуацией, которую описывают украинские военные.

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