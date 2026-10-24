Російські заяви про просування на Харківщині не відповідають реальності, - речник УОС Трегубов

Заяви російського військового командування про просування окупаційних військ на Харківщині суттєво розходяться з реальною ситуацією на місцевості. Російські карти бойових дій відрізняються не лише від фактичної обстановки, а й одна від одної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Армія Медіа" розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"На Харківщині — це якась Нарнія, це якась країна фантастична абсолютно, бо там російські мапи відрізняються одна від одної і, звісно, відрізняються від реальності на місцях", - зазначив він.

Ситуація на північ від Куп’янська

Як приклад Трегубов навів ситуацію в районі Голубівки та Радьківки, розташованих на північ від Куп’янська.

За його словами, Голубівка перебуває в сірій зоні. Російські військові іноді проходять через цей населений пункт, намагаючись дістатися до Куп’янська, однак це не означає, що вони постійно там присутні.

Окупанти також намагаються розширити свою присутність у Радьківці, яка розташована приблизно за п’ять кілометрів на захід від Голубівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трегубов спростував заяви РФ про захоплення Куп’янська та просування на Харківщині

"Ось це той населений пункт, куди вони максимум дістають своїми групами, якщо їм дуже щастить в дуже погану погоду. От Голубівка є, де вони інколи бувають, і є Радьківка, де вони рідко бувають. Між ними 5 кілометрів", - пояснив речник.

Росія заявляє про просування до Шевченкового

За словами Трегубова, приблизно за 25 кілометрів на захід від Радьківки розташоване Шевченкове. Саме до цього населеного пункту, за версією російського військового командування, окупаційні війська нібито вже майже дійшли.

"А якщо ви ще на захід промотаєте ще 25 кілометрів, ось там буде населений пункт Шевченкове, куди, за версією Герасимова, висловленої Путіну, вони вже майже дійшли", - сказав Трегубов.

Таким чином, речник Угруповання об’єднаних сил наголошує на суттєвій різниці між заявами російського командування про просування на Харківщині та ситуацією, яку описують українські військові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ готує підрозділи для підземної війни, точаться бої в газопроводах під Куп’янськом, - WSJ