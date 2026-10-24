Имел инвалидность 20 лет, а после реформы ее лишили: суд обязал пересмотреть отказ мужчине с ДЦП

Реформа медико-социальной экспертизы должна была изменить подход к установлению инвалидности: вместо формальной оценки диагноза — анализ того, как заболевание влияет на повседневную жизнь человека. Однако судебное дело из Днепропетровской области показало, насколько острым может стать вопрос обоснованности решений новых экспертных комиссий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Как отмечается, Днепропетровский окружной административный суд 25 сентября по делу № 160/20899/26 полностью удовлетворил иск мужчины с детским церебральным параличом и отменил решение Центра оценки функционального состояния лица, который поддержал отказ в признании его лицом с инвалидностью.

Инвалидность с 2004 года, а в 2024-м ее не подтвердили

История мужчины началась задолго до реформы МСЭК. Как установил суд, он с детства страдает детским церебральным параличом с правосторонним гемипарезом и нарушениями походки. Инвалидность ему установили еще в 2004 году.

Медицинские документы последующих лет подтверждали необходимость реабилитации, ортопедических средств и адаптации условий труда.

В 2020 и 2021 годах мужчине устанавливали II группу инвалидности с детства. В октябре 2023 года — III группу.

Однако 6 декабря 2024 года МСЭК в Кривом Роге приняла решение: не признавать его лицом с инвалидностью.

Мужчина обжаловал это заключение. Его жалобу рассматривал уже Центр оценки функционального состояния человека — структура, на которую после реформы возложено, в частности, рассмотрение соответствующих обжалований.

Экспертная группа Центра оставила заключение МСЭК без изменений. Таким образом, человек, который более двух десятилетий имел подтвержденный статус, после очередного осмотра получил отказ, который не изменил и административный пересмотр.

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Что показало медицинское обследование?

В материалах судебного дела содержатся результаты обследования мужчины. Врачи зафиксировали детский церебральный паралич, правосторонний спастический гемипарез, слабость правой руки и ноги, снижение мышечной силы до 4 из 5 баллов, гипотрофию правой нижней конечности на 5,6 сантиметра, нарушение опоры и походки.

Также были рекомендованы активная физическая и медицинская реабилитация, наблюдение у невролога и ортопеда, использование корректирующей обуви.

Несмотря на это, экспертная комиссия пришла к выводу, что функциональные нарушения носят легкий характер, а потому оснований для установления группы инвалидности нет.

Согласно новым правилам, решающим является не только диагноз, но и оценка способности человека передвигаться, обслуживать себя, работать и выполнять другие повседневные действия.

Из судебного решения следует, что убедительного объяснения такого заключения экспертная комиссия не предоставила.

В выдержке из документа в разделе "Требования заявителя и их обоснование" содержалось техническое обозначение "#REF!".

То есть из самой выдержки невозможно установить полное содержание требований и доводов мужчины, которые должны были быть отражены в этом разделе.

Еще одним важным аргументом истца стал вопрос трудоустройства.

Мужчина работал, однако, по утверждению его представителя, выполнял преимущественно сидячую административную и компьютерную работу. Физически сложные задачи сводились к минимуму, а отдельные действия требовали дополнительного времени, помощи коллег или изменения способа выполнения.

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Представитель подчеркнул, что сам факт работы не означает отсутствия стойких функциональных ограничений.

В этом и заключается разница между способностью человека работать в адаптированных условиях и отсутствием нарушений жизнедеятельности.

Суд обратил внимание на то, что в обжалуемом решении не было достаточного анализа того, как именно состояние здоровья мужчины влияет на его передвижение, самообслуживание и трудовую деятельность.

Ответчик возражал против иска.

Представители учреждения утверждали, что медицинские документы были изучены надлежащим образом, а обследование подтвердило лишь легкие функциональные нарушения.

По их мнению, такая степень ограничений не соответствовала критериям установления инвалидности согласно постановлению Кабинета Министров № 1338.

Центр также подчеркивал, что суд не может подменять специализированный медицинский орган и самостоятельно решать, какую группу инвалидности установить человеку.

Эта часть позиции ответчика юридически обоснована: определение медицинских показаний действительно относится к компетенции уполномоченных специалистов.

Но медицинская компетенция не освобождает экспертную группу от обязанности мотивировать свое решение.

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Что решил суд?

Днепропетровский окружной административный суд пришел к выводу, что Центр не доказал надлежащим образом правомерность и обоснованность своего решения.

Среди установленных судом недостатков:

в выдержке из решения вместо надлежащего отражения требований заявителя содержалось обозначение "#REF!";

не было проведен достаточный анализ медицинских документов и объективных показателей функционального состояния;

экспертная группа должным образом не объяснила, почему зафиксированные нарушения отнесла к легкой степени;

не было достаточного сравнения текущего состояния мужчины с предыдущими периодами, когда ему устанавливали II и III группы;

решение не позволяло понять, как оценивались конкретные категории жизнедеятельности и почему не сочли необходимым провести повторную оценку.

Суд применил, в частности, часть вторую статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Украины, которая требует от субъектов властных полномочий действовать обоснованно, добросовестно и разумно.

Также суд сослался на часть вторую статьи 77 КАС Украины: в спорах о противоправности решений органов власти именно ответчик должен доказать правомерность своего решения.

25 сентября суд признал противоправным и отменил решение Центра. Кроме того, учреждение обязали повторно рассмотреть жалобу мужчины на решение МСЭК, изучить медицинские документы, оценить доводы заявителя и принять новое мотивированное решение.

Вернул ли суд мужчине инвалидность?

"Нет. И это самое важное. Суд не установил истцу II или III группу инвалидности. Также он не отменил непосредственно первоначальное решение МСЭК от декабря 2024 года", — отмечает издание.

Отменено именно решение Центра, который рассматривал жалобу и поддержал отказ МСЭК.

Теперь уполномоченный орган должен повторно рассмотреть жалобу с учетом выводов суда.

То есть человек должен снова пройти процедуру рассмотрения жалобы.

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Что это дело означает для людей, которым отказывают в инвалидности?

Наличие ДЦП или другого стойкого заболевания само по себе не гарантирует установления определенной группы инвалидности. Законодательство предусматривает оценку фактических функциональных ограничений.

Однако отказ также не может сводиться к краткому заключению о "легких нарушениях" без понятного анализа медицинских доказательств.

Реформа МСЭК не предоставила экспертным группам права принимать решения, мотивы которых невозможно проверить. Суд не заменяет врачей, но имеет право требовать от государственного органа законного, последовательного и обоснованного решения.