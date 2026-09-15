Зеленский подписал закон о повышении пособий детям и людям с инвалидностью: выплаты вырастут с 2027 года

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который с 2027 года существенно изменит систему государственной помощи детям и людям с инвалидностью с детства. В частности, минимальная выплата для детей с инвалидностью составит 8 тыс. грн, а 90% помощи детям, находящимся в учреждениях на полном государственном содержании, будут накапливаться на депозитных счетах.

Об этом свидетельствуют данные по законопроекту №14191, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, документ предусматривает комплексное повышение социальных гарантий для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, а также для совершеннолетних людей с инвалидностью с детства.

С 1 января 2027 года государственная социальная помощь детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет составит не менее 8 тыс. грн.

Для лиц с инвалидностью с детства I группы помощь также составит не менее 8 тыс. грн, II группы — 4 тыс. грн, III группы — 3 тыс. грн.

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Увеличатся надбавки на уход

Закон также увеличивает надбавки на уход. Для ребенка с инвалидностью подгруппы А она составит не менее 8 тыс. грн. Если необходимость ухода за ребенком подтверждена соответствующим заключением, будут выплачивать не менее 4 тыс. грн.

Для лиц с инвалидностью с детства I группы подгруппы А надбавка составит не менее 8 тыс. грн, подгруппы Б — 4 тыс. грн. Одиноким лицам с инвалидностью с детства II–III групп предусмотрено не менее 3 тыс. грн.

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90% пособия детям в учреждениях будут накапливаться до достижения ими совершеннолетия

Отдельно закон изменяет порядок выплаты помощи детям, находящимся в учреждениях на полном государственном содержании.

Вместо нынешнего механизма для всех детей введут единый принцип: 10% пособия будут перечисляться на текущий счет ребенка, а остальные 90% — на депозитный счет, где деньги будут накапливаться до достижения им 18 лет.

Должностным лицам учреждений будет запрещено пользоваться этими средствами. С 14 лет ребенок сможет самостоятельно распоряжаться деньгами на своем текущем счете.

Изменится система и для совершеннолетних людей, находящихся на полном государственном содержании. Сейчас 25% пособия поступает на их личный счет, а 75% — учреждению. После изменений выплаты будут распределяться поровну: 50% будет получать человек, еще 50% — учреждение.

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