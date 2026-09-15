Зеленський підписав закон про підвищення допомоги дітям та людям з інвалідністю: виплати зростуть із 2027 року

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який із 2027 року суттєво змінює систему державної допомоги дітям та людям з інвалідністю з дитинства. Зокрема, мінімальна виплата для дітей з інвалідністю становитиме 8 тис. грн, а 90% допомоги дітям, які перебувають у закладах на повному державному утриманні, накопичуватимуть на депозитних рахунках.

Про це свідчать дані щодо законопроєкту №14191, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, документ передбачає комплексне підвищення соціальних гарантій для сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю, а також для повнолітніх людей з інвалідністю з дитинства.

З 1 січня 2027 року державна соціальна допомога дітям з інвалідністю віком до 18 років становитиме не менше 8 тис. грн.

Для осіб з інвалідністю з дитинства I групи допомога також становитиме щонайменше 8 тис. грн, II групи – 4 тис. грн, III групи – 3 тис. грн.

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Зростуть надбавки на догляд

Закон також збільшує надбавки на догляд. Для дитини з інвалідністю підгрупи А вона становитиме не менше 8 тис. грн. Якщо необхідність догляду за дитиною підтверджена відповідним висновком, виплачуватимуть щонайменше 4 тис. грн.

Для осіб з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А надбавка становитиме не менше 8 тис. грн, підгрупи Б – 4 тис. грн. Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II–III груп передбачено щонайменше 3 тис. грн.

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90% допомоги дітям у закладах накопичуватимуть до повноліття

Окремо закон змінює порядок виплати допомоги дітям, які перебувають у закладах на повному державному утриманні.

Замість нинішнього механізму для всіх дітей запровадять єдиний принцип: 10% допомоги перераховуватимуть на поточний рахунок дитини, а решту 90% – на депозитний рахунок, де гроші накопичуватимуться до досягнення нею 18 років.

Посадовцям закладів буде заборонено користуватися цими коштами. Із 14 років дитина зможе самостійно розпоряджатися грошима на своєму поточному рахунку.

Зміниться система і для повнолітніх людей, які перебувають на повному державному утриманні. Нині 25% допомоги надходить на їхній особистий рахунок, а 75% – закладу. Після змін виплати розподілятимуть порівну: 50% отримуватиме людина, ще 50% – заклад.

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