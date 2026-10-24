Правительство создало Координационный центр по организации бронирования и уточнило определение критичности

Кабинет Министров Украины на заседании 23 октября создал Координационный центр по организации бронирования, уточнил определение критичности и инициировал пересмотр отраслевых и региональных критериев критичности с учетом новых требований. Кроме того, правительство обновило предельные объемы бронирования для отдельных категорий предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства экономики и окружающей среды Украины.

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Как отмечается, решение направлено на обеспечение баланса между потребностями Сил обороны и стабильной работой экономики, критической инфраструктуры и предприятий, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Основной принцип остается неизменным: бронирование должно обеспечивать сохранение работников, без которых предприятие не может выполнять критически важные для государства функции.

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Координационный центр по организации призыва

Это временный консультативно-совещательный орган Кабинета Министров Украины. К его работе будут привлекаться представители органов власти, ответственных за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критически важной инфраструктуры. Сопредседателями Координационного центра являются заместитель министра экономики и окружающей среды и заместитель министра обороны.

Основные задачи Центра:

Согласование отраслевых и региональных критериев критичности и предоставление рекомендаций по их доработке.

Рассмотрение обращений государственных органов об определении предприятий как критически важных.

Предоставление рекомендаций по отмене статуса критически важного предприятия, в частности при наличии оснований, представленных правоохранительными органами.

Согласование увеличения объемов бронирования свыше 50%.

Положением о Центре установлены четкие процедуры работы этого консультативно-совещательного органа. В частности, предусмотрены жесткие сроки рассмотрения обращений органов власти — не более месяца. В случае обоснованной необходимости государственный орган может обратиться с просьбой о неотложном рассмотрении обращения. В таком случае предложения и рекомендации предоставляются Координационным центром в срок не более семи рабочих дней со дня получения обращения.

Решение об определении предприятий как критически важных остается в компетенции уполномоченных государственных органов. При этом предложения Координационного центра подлежат рассмотрению ЦОВЛ и ОВА.

"Напомним, что в настоящее время, в соответствии с законодательством, увеличение объемов критериев бронирования военнообязанных согласовывается Межведомственной рабочей группой, возглавляемой министром обороны, а отраслевые и региональные критерии устанавливаются органами власти по согласованию с Минобороны и Минэкономики", — говорится в сообщении.

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Критичность и пересмотр критериев

Решением правительства уточнено определение критической важности. В связи с этим центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности с учетом данного определения в течение 10 дней с момента вступления изменений в силу. Обновленные критерии согласовываются Координационным центром.

Пересмотр критериев — стандартная процедура, которая осуществляется соответствующими органами власти на регулярной основе. Она не тождественна автоматическому пересмотру статусов всех предприятий. Предприятия, ранее признанные критически важными по критериям, которые не будут изменены по результатам пересмотра (как правило, таких предприятий подавляющее большинство), сохранят статус критически важных.

Предельные объемы бронирования

Также правительство пересмотрело предельные объемы бронирования для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов — до 95% военнообязанных работников.

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"Эти показатели определяют допустимые пределы бронирования для соответствующих категорий предприятий. Сокращение предельных объемов не должно касаться критически важного персонала: работники, которые непосредственно обеспечивают производственный процесс, выполнение оборонных контрактов, оперативные, ремонтные и аварийно-восстановительные работы, должны быть забронированы в полном объеме. Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах лимита, поэтому сокращение касается прежде всего вспомогательного и обслуживающего персонала.

Подчеркиваем, что граждане, имеющие отсрочку по другим основаниям, в частности многодетные родители, опекуны и т. п., учитываются в квоте при расчете предельного процента забронированных", — говорится в сообщении.