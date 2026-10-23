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Новости Бронирование работников
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Минобороны о новых правилах бронирования: квота для работников ОПК составит 95%

Евгений Хмара

23 октября Кабинет министров утвердил постановление о новых правилах призыва военнообязанных работников; для оборонно-промышленного комплекса квота составит 95%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, пишет Цензор.НЕТ.

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Что меняется

Среди изменений обновленного документа в Минобороны назвали новые подходы к квотам работников ОПК. 

"Позиция Минобороны четкая: бронирование должно сохраняться для работников оборонно-промышленного комплекса, которые реально задействованы в производстве оружия и другой продукции для войск. Сегодняшнее решение Кабинета Министров Украины дает возможность обеспечить такой подход", - заявило ведомство.

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Реакция Хмары

"Украине нужно оружие. Чтобы его производить, оборонным предприятиям нужны люди, стабильные контракты и понятные правила работы. Предприятия должны иметь возможность планировать работу, удерживать специалистов и наращивать производство", - подчеркнул министр обороны Евгений Хмара.

В то же время, по его словам, бронирование не должно становиться инструментом для злоупотреблений: должна быть прозрачность и честный диалог между государством и бизнесом, а также понимание того, кто реально работает и вносит вклад в оборону страны.

"Нам нужны и люди, которые защищают Украину на фронте, и специалисты, которые обеспечивают их оружием. Задача государства - создать условия, при которых обе составляющие нашей обороны будут работать эффективно, а правила будут справедливыми", - подчеркнул министр обороны.

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  • Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство завершило подготовку изменений в системе бронирования, в частности, что максимальный уровень больше не будет составлять 100%, а полное бронирование появится для предприятий, выполняющих мобилизационные обязательства.

Автор: 

Минобороны (10146) бронирование (269) ОПК (328) Хмара Евгений (94)
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Топ комментарии
+9
Тобто ви хочете сказати що ненавчені воювати і подібна компанія більш корисні для країни чим інженери, токаря, і інші люди виробничих професій в опк і не тільки? Без коментарів..я думаю після такого багато підприємств тупо піде в тінь.
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23.10.2026 20:03 Ответить
+9
Нам потрібні і люди, які захищають Україну на фронті, і фахівці, які забезпечують їх зброєю. Джерело: https://censor.net/ua/n4030099

А також клоуни на сцені та в етері марафону щоб пояснювати українцям що ми живемо добре 😸
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23.10.2026 20:03 Ответить
+8
95 квартал
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23.10.2026 20:05 Ответить

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