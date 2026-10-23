Минобороны о новых правилах бронирования: квота для работников ОПК составит 95%
23 октября Кабинет министров утвердил постановление о новых правилах призыва военнообязанных работников; для оборонно-промышленного комплекса квота составит 95%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, пишет Цензор.НЕТ.
Что меняется
Среди изменений обновленного документа в Минобороны назвали новые подходы к квотам работников ОПК.
"Позиция Минобороны четкая: бронирование должно сохраняться для работников оборонно-промышленного комплекса, которые реально задействованы в производстве оружия и другой продукции для войск. Сегодняшнее решение Кабинета Министров Украины дает возможность обеспечить такой подход", - заявило ведомство.
Реакция Хмары
"Украине нужно оружие. Чтобы его производить, оборонным предприятиям нужны люди, стабильные контракты и понятные правила работы. Предприятия должны иметь возможность планировать работу, удерживать специалистов и наращивать производство", - подчеркнул министр обороны Евгений Хмара.
В то же время, по его словам, бронирование не должно становиться инструментом для злоупотреблений: должна быть прозрачность и честный диалог между государством и бизнесом, а также понимание того, кто реально работает и вносит вклад в оборону страны.
"Нам нужны и люди, которые защищают Украину на фронте, и специалисты, которые обеспечивают их оружием. Задача государства - создать условия, при которых обе составляющие нашей обороны будут работать эффективно, а правила будут справедливыми", - подчеркнул министр обороны.
- Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство завершило подготовку изменений в системе бронирования, в частности, что максимальный уровень больше не будет составлять 100%, а полное бронирование появится для предприятий, выполняющих мобилизационные обязательства.
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